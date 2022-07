Stasera in TV: in onda “Sex and the City 2”

Stasera in TV: ricca è la programmazione per questo venerdì sera. Ecco i film più consigliati dalla redazione di LiveUnict.

Cinema Catania difficili da raggiungere? Niente paura! Anche il piccolo schermo non vi deluderà: di seguito le migliori proposte, secondo la redazione di LiveUnict.

Sex and the City 2 [La 5, 21.10]: questo film racconta delle quattro emancipatissime amiche newyorchesi che stavolta volano in Marocco per scappare dai problemi quotidiani. Di fatto Samantha va in crisi perché entrata in menopausa, mentre Miranda ha un capo maschilista.

Il prescelto [Italia 2, 21.15]: mentre indaga sulla scomparsa di una ragazza da un’isoletta remota della costa americana, uno sceriffo scopre che un mistero più grande si nasconde nelle pieghe della neo-pagana comunità che popola il luogo.

Senza freni [Rai 4, 21.20]: la piccola racconta di Wilee, che lavora come corriere per una ditta di spedizioni e si muove in bicicletta tra il traffico della caotica New York, ha appena ricevuto da una giovane donna di Manhattan un pacco da consegnare nel quartiere di Chinatown entro novanta minuti. Ma il contenuto di ciò che trasporta si presenta più pericoloso del previsto e Wilee si ritrova inseguito per le strade della città da un poliziotto, dall’aspetto bonario e dal temperamento violento, intenzionato a mettere le mani sul plico. Per fortuna, oltre che sulle sue gambe, Wilee potrà contare anche sull’ aiuto della collega Nima.