Tasso di criminalità, Catania tra le più pericolose d’Europa: la classifica

Secondo l'indagine di Numbeo, Catania occupa il quarto posto nella classifica delle città più pericolose d'Europa, detenendo il triste primato di prima città italiana. A livello mondiale, la posizione occupata dal capoluogo etneo è la cinquantesima.

Numbeo è un database che raccoglie informazioni fornite da visitatori di città e nazioni, tramite dei sondaggi, ed ha stilato una classifica sul tasso di criminalità nelle città a livello europeo e mondiale, in base alle risposte e alle percezioni sul senso di sicurezza che si prova passeggiando sia di giorno che di notte, tenendo conto degli ultimi 3 anni.

La classifica europea

In Europa, ad occupare la testa della classifica è la città di Brentford del Regno Unito, con un indice di criminalità del 71,24, seguita sempre da una città Britannica, Coventry con 68,35. Terzo posto per Nantes, in Francia, con l’indice di criminalità a 65,77. Ed ecco che al quarto posto subentra la città di Catania, che detiene questo triste primato in Italia, sempre secondo l’indagine di Numbeo, con il tasso di criminalità a 64,82 e quello di sicurezza a 35,15. A seguire, Napoli con il 60,53, che occupa l’ottavo posto. Considerando la top 50 della classifica, le altre città italiane che è possibile individuare sono Roma al 22esimo posto (53,10), Bari al 25esimo (52,63), Torino al 33esimo (51,41), Milano al 43esimo (47,24), Bologna al 46esimo (47,09) e Palermo al 49esimo (46,35).

La classifica mondiale

Tenendo conto della classifica mondiale, Catania si colloca al 5oesimo posto, mentre il primato è di Caracas, capitale del Venezuela, con il tasso di criminalità a 84,01, seguita da altre città in prevalenza del Sudamerica e dell’Africa. La città più sicura è Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con il tasso di sicurezza a 87,90 e la criminalità a 12,10.

Le città più sicure in Italia

Per quanto riguarda le città più sicure, la città italiana detentrice del primato è Trieste con un tasso di sicurezza del 73,83 e al 29esimo posto nella classifica Europea, seguita da Cagliari (63,63) che si colloca alla 74esima posizione della medesima classifica. Seguono, poi, Firenze (59,77), Genova (57,25) e Palermo (53,65).