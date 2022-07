Concorso INPS: borse di studio per corsi di lingua e certificazioni linguistiche

È stato pubblicato il bando di concorso INPS che mette a disposizione borse di studio dall’importo massimo di 800 euro, per frequentare corsi di lingua straniera.

È stato pubblicato il bando di concorso “Corso di lingue in Italia 2022“, il quale offre borse di studio dall’importo massimo di 800 euro, per frequentare corsi di lingua straniera extracurriculare, al fine di ottenere una certificazione che attesta il livello della conoscenza della lingua secondo il quadro europeo di riferimento. Inoltre, i corsi dovranno svolgersi nel periodo da Settembre 2022 a Giugno 2023, per almeno 4 mesi. Il monte ore complessivo minimo è di 60 ore e la durata è di almeno 4 mesi.

Per poter partecipare alle borse di studio INPS, vi sono alcuni requisiti che è necessario avere:

essere figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo Credito) e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

essere studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2021-2022 gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

non avere un’età superiore ai 23 anni;

non fruire o avere già fruito, per lo stesso anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche o private in Italia o all’estero, di valore superiore al 50 % dell’importo della borsa di studio messa a concorso.

Per ulteriori informazioni e per il bando completo, consultare il sito dell’ente di riferimento.