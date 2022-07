Brigantony in ospedale, il messaggio della figlia: “La situazione è molto grave”

Brigantony ricoverato in ospedale in gravi condizioni: a comunicarlo sui social è la figlia Alessia.

Il cantautore catanese è in cattive condizioni di salute. A comunicarlo, tramite la pagina social dello stesso Brigantony, è la figlia Alessia con un messaggio rivolto a tutti i fans del padre:

“Avrei voluto mantenere la situazione di salute di mio padre privata ed in famiglia, ma purtroppo si sa, con i social ormai di privato non c’è più nulla… Non si rispetta più nemmeno il dolore delle persone!

Il Maestro da lunedì è ricoverato in rianimazione, purtroppo la situazione è molto grave… Già aveva problemi di salute, ma non centrano, o per lo meno c’entrano in parte con questa brutta situazione che si è creata. Al momento siamo in attesa di nuove e buone notizie… e spero che finisca in meglio e in breve tempo questa brutta cosa… Spero di darvi notizie migliori più avanti.

Ringrazio infinitamente il calore di tutti i fans che stanno soffrendo per la situazione salutare di mio padre. Vi abbraccio tutti. Alessia”.