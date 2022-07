Sciame sismico tra Sicilia e Calabria: scosse avvertite dalla popolazione

Sciame sismico tra Sicilia e Calabria: diverse le scosse avvertite nell'Isola oggi, soprattutto nel Messinese. Ecco tutti i dettagli.

Sequenza sismica in corso in Sicilia: una serie di scosse di terremoto è stata registrata oggi in provincia di Messina, la più intensa di magnitudo 2.5.

Tutta la zona tra compresa tra la Sicilia e la Calabria ha visto nelle ultime 24 ore una serie di scosse.

alle ore 23:59 sisma M 2.2 alle isole Eolie, con ipocentro a 239 km;

alle ore 14:36 e 22:40 scosse di magnitudo 3.0 e 2.6 avvertite in Calabria, con epicentro a Sant’Alessio in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 8 km;

alle ore 12:53 sisma M 2.0 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 85 km.

alle ore 2:15 della notte scossa M 2.4 sul mar Ionio meridionale, ipocentro a 7 km

Giungendo alla sequenza sismica (forse ancora in atto) registrata nel messinese: epicentro Barcellona Pozzo di Gotto, con una serie di scosse di magnitudo compreso tra 2.0 e 2.7 Richter, con epicentro tra i 7 e i 10 km di profondità.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione . La scossa di magnitudo 2.7, la più elevata, è stata avvertita nelle località di Merì, Terme Vigliatore e Castroreale, San Filippo del Mela, Rodì Milici e Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Milazzo, Gualtieri Sicaminò, Furnari e Mazzarrà Sant’Andrea.