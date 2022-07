UNICT – TOLC: tutti i dettagli per le nuove immatricolazioni

A partire da quest'anno, l'accesso ai corsi a numero programmato dell'Università di Catania prevederà obbligatoriamente gli esami TOLC: ecco tutte le informazioni principali in merito.

Tutti i corsi a numero programmato dell’Università di Catania, da quest’anno, prevedono la verifica delle conoscenze iniziali tramite testo TOLC di area, come annunciato da un video pubblicato sui canali social dell’Ateneo. Le scadenze per l’iscrizione ai Tolc sono differenti per ogni area: per controllare le singole date per corso è possibile accedere al sito unict.it e prendere nota delle scadenze.

Dopo aver sostenuto il TOLC, il candidato dovrà presentare domanda per essere inserito nelle graduatorie di merito. Si possono inserire diversi corsi di laurea della stessa area, in ordine di preferenza di ammissione. La domanda di inserimento si può presentare dal 18 luglio all’8 settembre. La domanda di immatricolazione può essere presentata dopo la pubblicazione delle graduatorie di ciascun corso di studi.

Si consiglia di consultare i bandi per avere maggiori informazioni, o di contattare l’URP dell’Università degli studi di Catania.

Che cosa sono i TOLC?

I TOLC sono dei test che da quest’anno saranno obbligatori all’università di Catania per l’accesso al primo anno dei corsi a numero programmato. Sono test che verificano e valutano determinate competenze scientifiche prima delle immatricolazioni. Sono necessari per alcuni corsi ad accesso libero, per i corsi ad accesso programmato locale e alcuni corsi ad accesso programmato nazionale.

Per fare il test è necessario iscriversi al portale studenti smart_edu attraverso cui sarà possibile fare i TOLC e successiva immatricolazione.

Di seguito, il video pubblicato dall’Università di Catania riguardo i TOLC per l’anno 2022-2023.