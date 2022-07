Lavoro Sicilia: Eurospin, Tecnomat e Sephora cercano personale per ricoprire diversi ruoli e con caratteristiche diverse nei loro punti vendita sparsi nell'isola.

Lavoro Sicilia: Eurospin, Tecnomat e Sephora sono alcune delle aziende che ricercano personale nell’isola in questo periodo. Infatti, queste aziende hanno pubblicato degli annunci per integrare il loro staff con unità che abbiano diverse caratteristiche e possano coprire dei ruoli diversi a seconda dell’offerta. Ecco quali sono le principali offerte lavoro Sicilia attive al momento per questi brand.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Per quanto riguarda l’azienda di grande distribuzione Eurospin, la ricerca di personale riguarda prevalentemente la parte occidentale della Sicilia. Infatti, sul sito dell’azienda è possibile trovare due annunci di lavoro in particolare che riguardano posizioni uguali tra loro, ma in due punti vendita differenti. Nello specifico, la posizione per la quale si ricerca personale è quella dell’Addetto/a al reparto macelleria per i punti vendita di Trapani e Mazara del Vallo.

I requisiti per poter essere presi in considerazione come un valido candidato sono i seguenti:

Comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o aziende alimentari,

nel ruolo maturata all’interno della GDO o aziende alimentari, È necessaria una buona conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche e dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici);

Costituiscono requisiti indispensabili passione per il prodotto, proattività, precisione, la predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al cliente, massima serietà, flessibilità;

Disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Per presentare la propria candidatura per le seguenti posizioni, è possibile recarsi sul sito ufficiale dell’azienda alla sezione “Lavora con noi”, cercare la posizione alla quale si è interessati e seguire la procedura telematica.

Tecnomat

Anche Tecnomat è alla ricerca di personale per i suoi punti vendita siciliani, e anche in questo caso, le posizioni aperte sono le stesse per i diversi store. Infatti, in Sicilia Tecnomat è alla ricerca di personale per i punti vendita che si trovano a Misterbianco (CT) e Ragusa. Le posizioni aperte per quanto riguarda quest’azienda sono le seguenti tre:

Venditore/venditrice;

Addetti/e alla logistica;

Hostess/Steward di cassa e accoglienza.

Per coloro i quali sono interessati a trovare subito lavoro Sicilia e volessero prendere visione dei requisiti per i singoli ruoli ed eventualmente presentare la propria candidatura, si suggerisce di controllare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale Tecnomat.

Lavoro Sicilia: Sephora

Anche Sephora è alla ricerca di personale in Sicilia: in particolare, si ricerca un’unità che possa svolgere il ruolo di Beauty Advisor in un punto vendita di Ragusa. Di seguito i requisiti necessari:

Esperienza pregressa in ruoli analoghi (Sales Assistant, Promoter, Beauty Consultant) preferibilmente in contesti Retail multinazionali dinamici;

in ruoli analoghi (Sales Assistant, Promoter, Beauty Consultant) preferibilmente in contesti Retail multinazionali dinamici; Conoscenza dei principali KPI del commercio;

Agilità, dinamismo e flessibilità;

Forte orientamento ai risultati;

Alta predisposizione al lavoro in team;

Diploma di scuola superiore;

di scuola superiore; Buona conoscenza dell’inglese, gradita conoscenza del francese.

Anche in questo caso si rimanda alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Sephora per poter leggere maggiori dettagli in merito alla posizione ed eventualmente presentare la propria candidatura.