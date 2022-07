Concorsi Università Catania: 20 posti per diplomati e laureati

Concorsi Università Catania: sono diversi i bandi al momento attivi per far parte dell'ateneo catanese. Ecco tutte le posizioni aperte, i requisiti e le scadenze da ricordare.

Concorsi Università Catania: ottime notizie per tutti coloro i quali vorrebbero trovare lavoro nella città etnea. Infatti, l’Università di Catania ha pubblicato diversi bandi per poter entrare a far parte dello staff dell’ateneo, in varie posizioni. Di seguito, ecco quali sono i concorsi proposti dall’Università di Catania.

Requisiti generali

Per tutti i bandi sono previsti dei requisiti generali, che vengono richiesti per poter essere presi in considerazione come candidati alle posizioni. I seguenti sono alcuni tra quelli della lista completa:

cittadinanza italiana;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

regolarità rispetto agli obblighi militari, per i cittadini italiani nati fino all’anno 1985.

Per tutte le informazioni più dettagliate riguardo alla posizione lavorativa e ai requisiti, si suggerisce di prendere visione dei bandi integrali disponibili in Gazzetta Ufficiale o nel sito istituzionale di Unict.

Unict assume: 1 posto categoria D

Il primo bando UNICT riguarda solo un’unità di personale in categoria D, in posizione economica D1. L’area di competenza è quella tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Si prevede un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, riguardo le esigenze dei laboratori dell’Università degli Studi di Catania. Si ricorda che la scadenza del bando è prevista per il prossimo 28 luglio 2022 alle ore 12.

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione al concorso, rispecchiano quelli indicati precedentemente, ma per tutte le informazioni più importanti è possibile prendere visione del bando integrale.

Assunzioni Unict: 1 unità categoria D

Un secondo bando per una sola unità di personale in categoria D, in posizione economica D1 è stato pubblicato dall’Università di Catania. Anche in questo caso l’area di riferimento è quella tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, e il contratto di lavoro previsto è a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno.

Anche in questo caso la scadenza del bando è prevista per mezzogiorno di giorno 28 luglio 2022. Per tutte le informazioni riguardo a prove da sostenere, scadenze da rispettare e requisiti si rimanda alla lettura del bando integrale.

Concorsi Università Catania: 7 posti categoria C

Un ulteriore bando da 7 posti è stato pubblicato dall’Università di Catania ma quest’ultimo in riferimento a personale di categoria C, da inquadrare in posizione economica C1. L’area di riferimento questa volta è quella amministrativa, ed è sempre previsto il contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno.

I requisiti per questa posizione sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti;

rilasciato da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti; godimento dei diritti civili e politici;

regolarità rispetto agli obblighi militari, per i cittadini italiani nati fino all’anno 1985.

Per tutte le informazioni più specifiche, si suggerisce di prendere visione del bando integrale caricato sul sito ufficiale dell’Università di Catania. Tuttavia, si ricorda che la scadenza del bando è prevista per il 28 luglio 2022 alle ore 12.

Concorsi Università Catania: 1 unità di categoria C

Tra i concorsi Università Catania pubblicati, è stata messa a concorso anche un altro posto di categoria C, in posizione economica C1. Tuttavia, in questo caso, l’area di riferimento è quella tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione. Anche per questa posizione è previsto il contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania.

Per quanto riguarda i requisiti generali e la scadenza, si tratta degli stessi del bando presentato precedentemente. Tuttavia, si suggerisce di prendere visione del bando integrale per tutte le informazioni più dettagliate in merito alla posizione.

Assunzioni Università Catania: 1 posto categoria C

Infine, l’ultimo bando proposto da Unict, riguarda ancora una volta un posto in categoria C, posizione economica C1. Sebbene anche in questo caso si tratti di personale riguardo l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, non si fa riferimento ai laboratori dell’Università di Catania. Infine, anche per questo bando è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno e la scadenza è prevista per il 28 luglio 2022 alle ore 12.

Per tutte le informazioni riguardo scadenze, prove e requisiti di ammissione, si suggerisce di leggere il bando integrale pubblicato sul sito istituzionale Unict o sulla Gazzetta Ufficiale.

Offerte lavoro Catania: 7 unità di personale categoria D

Tra i bandi Unict, uno riguarda 7 unità di personale di categoria D, in posizione economica D1, area amministrativa-gestionale. Per questo tipo di impiego è previsto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno e la scadenza è, anche in questo caso, prevista per il 28 luglio 2022 alle ore 12.

Tra i requisiti generali richiesti sono presenti i seguenti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica all’impiego;

laurea di durata triennale o magistrale, magistrale a ciclo unico o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento;

di durata triennale o magistrale, magistrale a ciclo unico o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento; godimento dei diritti civili e politici;

regolarità rispetto agli obblighi militari, per i cittadini italiani nati fino all’anno 1985.

Per tutte le informazioni più dettagliate riguardo alla posizione lavorativa e ai requisiti, si suggerisce di prendere visione del bando integrale disponibile in Gazzetta Ufficiale o nel sito istituzionale di Unict.

Assunzioni Unict: 1 posto categoria C

Un nuovo bando Unict riguarda un posto in categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il concorso mira all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno ed è rivolto ai possessori di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il concorso per titoli ed esami sarà composto da una prova scritta e una orale, con una probabile prova prova preselettiva e la scadenza è fissata per il 31 agosto 2022 alle ore 12.

Per tutte le informazioni riguardo al concorso, si suggerisce di leggere il bando integrale pubblicato sul sito istituzionale Unict o sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Università Catania: 1 posto per categoria D

Infine, un ultimi bando per un posto in categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Per contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. L’assunzione prevede l’espletamento di attività per la valorizzazione e sviluppo del patrimonio immobiliare dell’ateneo. Per poter accedere a questo concorso è necessario possedere una laurea triennale in ambito ingegneristico/architettonico o chi ha una laurea magistrale. Il concorso per titoli ed esami sarà composto da una prova scritta e una orale, con una probabile prova prova preselettiva e la scadenza è prevista per il 31 agosto 2022 alle ore 12.

Per tutte le informazioni riguardo prove e requisiti di ammissione, si suggerisce di leggere il bando integrale pubblicato sul sito istituzionale Unict o sulla Gazzetta Ufficiale.