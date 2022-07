“L’arte della gioia”, nuova serie TV girata anche a Catania: si cercano comparse

Una serie TV ispirata al romanzo di Goliarda Sapienza: si cercano comparse dai 5 agli 80 anni. Ecco cosa occorre sapere per partecipare.

Attesa per le riprese della nuova serie televisiva “L’arte della gioia”, che avranno inizio da settembre e si svolgeranno tra Catania e Palermo. Aperti i casting per le varie comparse.

Una nuova serie in arrivo

Si intitola “L’arte della gioia” la nuova serie TV, ispirata all’omonimo romanzo della catanese Goliarda Speranza, che verrà girata da metà settembre a Catania e a Palermo e che vede alla regia Valeria Golino, anche attrice. La storia racconterà la vita avventurosa di Modesta, dall’infanzia all’età adulta. Modesta, donna ingegnosa e vitale, sfida pregiudizi, regole e convenzioni in una continua lotta per sé stessa. L’adattamento sarà quindi ambientato nel periodo del Novecento e, dopo aver trovato gli attori per i ruoli dei protagonisti principali, adesso la casa di produzione è alla ricerca delle comparse.

Requisiti richiesti

I casting, che avverranno esclusivamente online, sono aperti tanto ai minorenni, tra i 5 e 12 anni, che ai maggiorenni, uomini e donne, dai 18 agli 80 anni.

In merito ai maggiorenni, le comparse maschili dovranno avere capelli pettinabili, senza rasature né doppio taglio. Le donne, invece, non dovranno avere meches, shatush e gel alle unghie. Entrambi i sessi dovranno essere senza tatuaggi e con sopracciglia naturali, non ritoccate o tatuate.

Se si rientra tra i requisiti proposti bisognerà scrivere una mail con i propri dati (nome, cognome, età, recapito telefonico) all’indirizzo casting.serietvsicilia@gmail.com allegando i seguenti file:

una foto in primo piano, con volto ben visibile e su sfondo bianco;

una foto figura intera, con volto ben visibile e su sfondo bianco.

Per quanto riguarda invece i minorenni, non saranno richiesti particolari requisiti fisici, se non quello di avere un’età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per candidare il minore bisognerà scrivere all’indirizzo mail casting.genericiminori@gmail.com allegando i seguenti file:

una foto in primo piano, su sfondo bianco e con il volto ben visibile;

una foto figura intera, su sfondo bianco e con il volto ben visibile;

la copia del documento d’identità e del codice fiscale (fronte e retro) di almeno un genitore;

un recapito telefonico.

La società addetta ai casting precisa che verranno cancellate in automatico tutte le candidature dei minori se non saranno presenti i documenti di almeno uno dei genitori allegati all’email.