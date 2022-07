Meteo Sicilia, dal weekend nuova ondata di caldo: le previsioni degli esperti

Meteo Sicilia: il "fresco" che ha caratterizzato soprattutto gli scorsi giorni è ormai alle ultime battute. Sull'Isola torna ad abbattersi l'afa: i dettagli.

Meteo Sicilia: la fine dell’estate del 2022 è ancora lontana ma la stagione di quest’anno si rivela già una delle più memorabili, ma in negativo. Il caldo estremo che l’ha caratterizzata fin dall’avvio, dopo un brevissimo periodo di pausa dato dalle correnti più fresche arrivate dal Nord del continente europeo, sta tornando a rafforzarsi: già altri Stati europei stanno sperimentando temperature estreme o mai registrate, come nel caso dell’Inghilterra, che per la prima volta ha sfiorato i 40°. Viene dunque da chiedersi cosa debbano aspettarsi gli abitanti dell’Isola: ecco le previsioni fino al weekend.

Meteo Sicilia: caldo fino a fine mese

L’allerta è stata lanciata dai meteorologi di 3Bmeteo: tra questo fine settimana e l’inizio della prossima settimana (e almeno fino alla fine del mese) gli effetti dell’anticiclone nord-africano si cominceranno a notare anche in Sicilia: prevista una nuova ondata di caldo. Sorprendentemente, tuttavia, le temperature non raggiungeranno le stesse massime raggiunte nelle scorse settimane: la media, in generale, sarà tra i 35° e i 37°.

Tuttavia, in pianura la situazione sarà diversa: sono attesi ben 40° nella Piana di Catania, e nelle vallate del Nisseno e dell’Ennese. Nelle città costiere farà il suo ingresso infine l’afa; gli stessi mari si riscalderanno: sono infatti attesi almeno 30° nelle acque superficiali del Tirreno e dello Ionio.

Meteo Sicilia: le temperature fino al weekend

Visti i presupposti, cosa attendersi fino alla fine della settimana? Si parta da domani, mercoledì 20 luglio, in cui la piacevole brezza che ha caratterizzato le ultime giornate dovrebbe ancora permanere: la temperatura massima, secondo quanto indicato da IlMeteo.it, sarà raggiunta ad Agrigento con 35°, mentre a Catania, Caltanissetta e Ragusa i cieli saranno poco nuvolosi. Le temperature dovrebbero cominciare ad alzarsi giovedì 21 luglio, quando si registreranno ben 36° ad Agrigento e a Siracusa.

Il weekend diverrà, in maniera graduale, sempre più rovente: venerdì 22 luglio saranno infatti registrati 37° a Siracusa e Agrigento, 36° a Catania e 35° a Caltanissetta e Ragusa.

Siracusa e Agrigento si riconfermeranno città più calde anche sabato, raggiungendo picchi di 38°, e domenica, quando la colonnina di mercurio toccherà i 39°: occorre dunque prepararsi al meglio per questa nuova ondata di calore, in modo da affrontarla con tutti i mezzi disponibili, in attesa che il peggio passi e ritorni il fresco.