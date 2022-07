Concorso Camera dei Deputati, 65 posti: il bando e i requisiti

Concorso Camera dei Deputati, 65 posti da documentarista banditi: tutte le informazioni riguardo i requisiti e le scadenze da rispettare per candidarsi all'offerta di lavoro.

Concorso Camera dei Deputati, 65 posti: si tratta di uno dei bandi più recenti rilasciati dall’istituzione italiana per assumere nuovo personale. Nello specifico, il personale che verrà assunto ricoprirà il ruolo di “documentarista” per la Camera dei Deputati. Si tratta di una notizia che certamente sarà ben accolta da tutti coloro i quali erano alla ricerca di offerte di lavoro simili o in questo campo. Di seguito, ecco tutti i dettagli in merito al concorso Camera dei Deputati 65 posti.

Concorso Camera dei Deputati documentaristi: suddivisione posti

Come anticipato, i posti banditi per questo concorso saranno 65, anche se essi non riguarderanno gli stessi ambiti. Infatti, sebbene la posizione da ricoprire sia sempre quella di documentarista, le aree di impiego saranno due: indirizzo giuridico e indirizzo economico.

Nello specifico, i 65 posti saranno suddivisi in 50 posti per l’indirizzo giuridico e 15 posizioni per quello economico. Inoltre, sono previste anche delle riserve di alcuni posti calcolati in base alle assunzioni prefissate, nei rispetti del personale di ruolo dipendente della Camera dei Deputati. Infine, si precisa che sarà necessario indicare l’indirizzo per il quale ci si vuole candidare dato che è possibile fare domanda solo per uno dei due.

Prove e scadenze

Come in molti concorsi, anche per diventare documentaristi alla Camera dei Deputati è necessario superare una selezione che consiste in diverse prove. In particolare, le fasi principali saranno tre: una prova selettiva, tre prove scritte e una prova orale.

Prova selettiva

La prima fase di selezione si svolgerà attraverso la valutazione di 60 quesiti a risposta multipla che saranno corretti per via telematica. Gli argomenti trattati nella prova, per entrambi gli indirizzi previsti dal concorso saranno il testo della Costituzione della Repubblica Italiana e il testo del Regolamento della Camera dei Deputati.

Prove scritte

Per quanto riguarda gli scritti, è necessario specificare che sono previste delle differenza a seconda che ci si candidi per l’indirizzo giuridico o quello economico. Infatti, nel primo caso si effettueranno le seguenti prove:

Prima prova , che consiste nella risposta a due quesiti sui seguenti argomenti: la storia d’Italia dal 1848 ad oggi; il diritto privato o il diritto amministrativo, a scelta del candidato.

, che consiste nella risposta a due quesiti sui seguenti argomenti: Seconda prova , valutazione di carattere teorico-pratico che prevederà la redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente il diritto costituzionale.

, valutazione di carattere teorico-pratico che prevederà la redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente il diritto costituzionale. Terza prova, che consisterà nella redazione di una sintesi nella lingua inglese, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico.

Allo stesso modo, per quanto riguarda l’indirizzo economico, le tre prove da sostenere e superare saranno le seguenti:

Prima prova , che prevederà la risposta a due quesiti sui seguenti argomenti: l’economia politica; il diritto costituzionale.

, che prevederà la risposta a due quesiti sui seguenti argomenti: Seconda prova , valutazione di carattere teorico-pratico che consisterà nella redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente la politica economica.

, valutazione di carattere teorico-pratico che consisterà nella redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente la politica economica. Terza prova, vale a dire la redazione di una sintesi nella lingua inglese, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere economico.

Prova orale

Infine, è prevista una prova orale che consisterà in un colloquio che permetterà di avere un quadro di valutazione più approfondito riguardo le conoscenze del candidato. Inoltre, è prevista anche una prova orale in lingua inglese, mentre per quanto riguarda le materie oggetto di verifica si suggerisce di prendere visione del bando integrale e dei relativi allegati.

Per poter presentare domanda di candidatura, sarà necessario effettuare l’apposito procedura telematica entro la scadenza del 28 luglio 2022 alle ore 18.00.

Concorso Camera dei Deputati: i requisiti

Per poter partecipare alla selezione e di conseguenza al concorso Camera dei Deputati aspirando ad ottenere uno dei 65 posti da documentarista, sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore a 40 anni (requisito non richiesto al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati);

(requisito non richiesto al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati); laurea triennale o laurea di primo livello o diploma universitario di durata triennale. Il possesso di titoli di laurea superiori dà comunque diritto alla partecipazione al concorso;

o laurea di primo livello o diploma universitario di durata triennale. Il possesso di titoli di laurea superiori dà comunque diritto alla partecipazione al concorso; idoneità fisica;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell’allegato B al bando, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

Per tutte le informazioni maggiori e più dettagliate, si suggerisce di prendere visione del bando integrale del concorso.