Meteo Sicilia, in arrivo caldo e afa: nel weekend previste temperature record

Meteo Sicilia: ancora un ultimo giorno prima del ritorno del grande caldo. Da domani temperature in crescita fino a domenica che raggiungeranno livelli record.

Meteo Sicilia: continua per oggi il periodo di pausa dal caldo nell’isola , ma ancora per poco. Infatti, dal 15 luglio è previsto un aumento delle temperature che interesseranno molte zone della Sicilia, tra queste anche Catania.

Meteo Sicilia: arriva il caldo africano in Sicilia

Secondo quanto si registra dal sito Meteo.it, oggi sarebbe l’ultimo giorno di “fresco” prima della morsa del caldo. Infatti da domani 15 luglio, si registrano di già temperature più elevate, soprattutto nelle zone di Siracusa con una massima di 34 gradi, segue Agrigento e Catania con una massima di 32-33 gradi. Nel fine settimana le temperature saranno roventi: si prevede l’arrivo dell’anticiclone africano e dell’aria calda dall’area subtropicale, che sembra destinato ad un notevole aumento delle temperature.

La temperatura potrà spingersi localmente al di sopra dei 40 gradi e non si esclude la possibilità di registrare nuovi record di caldo. Soprattutto nelle zone di Siracusa, di Agrigento, nel Ragusano e Catania in cui si prevedono picchi di caldo con massime destinate a variare da 35-37 gradi e minime che andranno da 19 ai 24 gradi. Per la prossima settimana il caldo non sembrerà allentare: le temperature che interesseranno la Sicilia saranno elevate, molto più in alcune zone rispetto ad altre, ma costanti, e per tutta la settimana.

Meteo Sicilia: la situazione a Catania

Per Catania, oggi sembrerebbe essere l’ultimo giorno di respiro. Da domani già, si avvertirà un aumento delle temperature con una minima di 22 gradi e una massima di 33 gradi. Ma il fine settimana sarà ancora più caldo: si prevedono picchi tra la massima di 35 gradi per il sabato 16 Luglio e una massima di 36 gradi per domenica 17 luglio. Secondo le previsioni di Meteo.it, Il caldo non intenderà lasciare Catania la prossima settimana, bensì la temperatura rimarrà costante. Dalla prossima settimana si prevede l’avvio “del grande caldo estivo” destinato a protrarsi per giorni.