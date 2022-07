Concorsi pubblici Sicilia: i bandi ancora attivi

Concorsi pubblici Sicilia: sono varie le opportunità lavorative in ambito sanitario per diverse aziende ospedaliere o Aziende Sanitarie Provinciali nell'isola.

Concorsi pubblici Sicilia 2022: sono 8o i posti disponibili previsti in 3 bandi usciti nella gazzetta ufficiale, tutti in ambito sanitario, in varie città dell’isola. Di seguito, le informazioni sui bandi, con scadenze nella seconda metà di luglio.

Concorsi pubblici Sicilia: Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania

L’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Ospedale Cannizzaro di Catania ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 13 posti di dirigente medico delle seguenti discipline:

Un posto di chirurgia generale per l’U.O.C. Chirurgia generale ad indirizzo senologico multidisciplinare;

Due posti di chirurgia plastica e ricostruttiva per l’U.O.C. Grandi ustioni;

Quattro posti di ginecologia e ostetricia;

Tre posti di malattie dell’apparato respiratorio;

Due posti di malattie infettive;

Un posto di malattie metaboliche e diabetologia.

La domanda va inviata telematicamente sul sito dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, nella sezione “Bandi di concorso”, entro e non oltre il 21 luglio 2022.

I candidati verranno sottoposti ad un esame che prevede tre tipologie di prove:

Prova Scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova Pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova Orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

Concorsi Sicilia: ASP di Trapani

Tra le offerte dei concorsi pubblici Sicilia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha aperto un concorso per la copertura di 41 posti della dirigenza di seguito indicati:

8 posti di dirigente medico di medicina legale;

6 posti di dirigente medico di oncologia medica;

8 posti di dirigente medico di patologia clinica;

11 posti di dirigente medico di neonatologia;

2 posti di dirigente medico di nefrologia;

5 posti di dirigente farmacista;

1 posto di dirigente analista.

La domanda va inviata telematicamente sul sito dell’ASP di Trapani, nella sezione “Bandi di gara e concorsi”, entro e non oltre il 25 luglio 2022.

L’esame prevede una prova scritta, una prova pratica e una prova orale sulle competenze di ogni singola professionalità.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Medico: laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione nella disciplina a concorso o equipollente o affine iscrizione all’albo professionale;

Farmacista: laurea in Farmacia o equipollente, specializzazione in una delle discipline dell’Area di Farmacia, iscrizione al relativo albo professionale;

Analista: diploma di laurea in Informatica, Statistica, Matematica, Fisica, Economia e Commercio o equiparate e 5 anni di servizio effettivo.

Concorsi pubblici 2022: ASP di Ragusa

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa figura tra le offerte dei concorsi pubblici Sicilia ha aperto un concorso per la copertura di 26 posti della dirigenza medica di varie discipline: medico geriatra, medico neurologo, endocrinologo, medico chirurgo, medico ginecologo, medico urologo.

La domanda va inviata telematicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a concorsi@pec.asp.rg.it o sul sito dell’ASP di Ragusa nella sezione “Bandi e concorsi”, entro e non oltre il 28 luglio 2022.

I candidati verranno sottoposti ad un esame che prevede tre tipologie di prove:

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: