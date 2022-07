Concorsi Università Catania: 18 posti per personale tecnico-amministrativo

Concorsi Università Catania: l'ateneo catanese è alla ricerca di personale da inquadrare in diversi ruoli all'interno dello staff tecnico-amministrativo.

Concorsi Università Catania: l’ateneo catanese ha bandito diversi posti per unità da inquadrare come personale tecnico-amministrativo. Infatti, come pubblicato nel sito ufficiale dell’Università di Catania, alla sezione “Bandi e concorsi”, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, sono disponibili ben 18 posizioni per vari ruoli dello staff tecnico-amministrativo di Unict. Di seguito tutti i dettagli in merito ai concorsi Università Catania.

Concorsi Università Catania: i bandi disponibili

Come anticipato, le posizioni bandite da Unict non riguardano un unico ruolo e per questo motivo i bandi pubblicati sono differenti tra loro. In ogni caso, per tutti i bandi la scadenza è prevista per il 28 luglio 2022 alle ore 12:00. Di seguito le informazioni più importanti a riguardo.

Offerte lavoro Catania: 7 unità di personale categoria D

Il primo bando Unict prevede riguarda 7 unità di personale di categoria D, in posizione economica D1, area amministrativa-gestionale. Per questo tipo di impiego è previsto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno.

Tra i requisiti generali richiesti sono presenti i seguenti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica all’impiego;

laurea di durata triennale o magistrale, magistrale a ciclo unico o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento;

di durata triennale o magistrale, magistrale a ciclo unico o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento; godimento dei diritti civili e politici;

regolarità rispetto agli obblighi militari, per i cittadini italiani nati fino all’anno 1985.

Per tutte le informazioni più dettagliate riguardo alla posizione lavorativa e ai requisiti, si suggerisce di prendere visione del bando integrale disponibile in Gazzetta Ufficiale o nel sito istituzionale di Unict.

Unict assume: 1 posto categoria D

Il secondo bando riguarda solo un’unità di personale, anche questa in categoria D, in posizione economica D1. Tuttavia, l’area di competenza questa volta è quella tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Anche in questo caso si prevede un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, riguardo le esigenze dei laboratori dell’Università degli Studi di Catania.

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione al concorso, rispecchiano quelli del bando precedente, ma per tutte le informazioni più importanti è possibile prendere visione del bando integrale.

Assunzioni Unict: 1 unità categoria D

Un secondo bando per una sola unità di personale in categoria D, in posizione economica D1 è stato pubblicato dall’Università di Catania. Anche in questo caso l’area di riferimento è quella tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, e il contratto di lavoro previsto è a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno.

Per tutte le informazioni riguardo a prove da sostenere, scadenze da rispettare e requisiti si rimanda alla lettura del bando integrale.

Concorsi Università Catania: 7 posti categoria C

Un ulteriore bando da 7 posti è stato pubblicato dall’Università di Catania ma quest’ultimo in riferimento a personale di categoria C, da inquadrare in posizione economica C1. L’area di riferimento questa volta è quella amministrativa, ed è sempre previsto il contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno.

I requisiti per questa posizione sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti;

rilasciato da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti; godimento dei diritti civili e politici;

regolarità rispetto agli obblighi militari, per i cittadini italiani nati fino all’anno 1985.

Per tutte le informazioni più specifiche, si suggerisce di prendere visione del bando integrale caricato sul sito ufficiale dell’Università di Catania.

Concorsi Università di Catania: 1 unità di categoria C

Tra i concorsi Università Catania pubblicati, è stata messa a concorso anche un altro posto di categoria C, in posizione economica C1. Tuttavia, in questo caso, l’area di riferimento è quella tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione. Anche per questa posizione è previsto il contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania.

Per quanto riguarda i requisiti generali, si tratta degli stessi del bando presentato precedentemente. Tuttavia, si suggerisce di prendere visione del bando integrale per tutte le informazioni più dettagliate in merito alla posizione.

Assunzioni Università Catania: 1 posto categoria C

Infine, l’ultimo bando proposto da Unict, riguarda ancora una volta un posto in categoria C, posizione economica C1. Sebbene anche in questo caso si tratti di personale riguardo l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, non si fa riferimento ai laboratori dell’Università di Catania. Infine, anche per questo bando è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno.

Per tutte le informazioni riguardo scadenze, prove e requisiti di ammissione, si suggerisce di leggere il bando integrale pubblicato sul sito istituzionale Unict o sulla Gazzetta Ufficiale.