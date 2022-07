Catania, minorenne ruba scooter in pochi secondi: rientra a casa e trova carabinieri

A Catania rubato uno scooter in pochi secondi: poco dopo il fermo del minorenne.

Furto lampo a Catania, finito con una restituzione e l’individuazione dell’autore del colpo: nel giro di pochi secondi, in Via Castello Ursino, è stato rubato uno scooter.

Intorno alle ore 18 di ieri un minorenne, ora accusato di furto aggravato, avrebbe raggiunto la zona in sella ad un Piaggio Liberty guidato da un complice per poi accostarsi al ciclomotore, manomettendone il lucchetto bloccadisco e l’impianto elettrico. Così sarebbe riuscito ad avviare il motore e fuggire con il mezzo.

Poco dopo il proprietario ha scoperto che il proprio scooter era stato rubato ed ha, di conseguenza, contattato il 112. A quel punto i Carabinieri del nucleo radiomobile si sono recati presso il luogo del furto ed hanno acquisito i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza, destinati a chiarire le dinamiche ed utili a risalire alla targa del mezzo usato dai due responsabili del furto ma della madre del minorenne.

Gli agenti hanno, allora, deciso di raggiungere l’abitazione del giovane e di attenderlo. Una volta rientrato a casa, il minorenne (visibilmente sorpreso) ha consegnato ai carabinieri lo scooter rubato: era stato nascosto all’interno di un parcheggio di un condominio di via Cristoforo Colombo. Il proprietario ha così riottenuto il proprio mezzo, mentre il minorenne è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di via Franchetti. L’autorità giudiziaria ha disposto per il giovane il collocamento in una comunità.