Meteo Sicilia, torna il caldo africano: previste temperature da record

Meteo Sicilia: il caldo sopportabile di questi giorni sta per finire. Dalla seconda metà della settimana le temperature saranno in aumento in tutta l'Isola.

Dalla seconda parte della settimana, quindi, il caldo si intensificherà non solo in Sicilia ma anche in tutto il resto d’Italia. Si tratta della quarta ondata di calore pilotata come sempre dall’Anticiclone africano.

Meteo Sicilia: tregua ancora per qualche giorno

C’è tempo fino a giovedì per godere di queste temperature stabili e di un caldo sopportabile. Nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 luglio, infatti, splenderà il sole su tutta l’Isola con nuovi annuvolamenti solo locali e sporadici.

La nuvolosità sarà in aumento solo nei rilievi e le temperature massime saranno di 30-31 gradi in alcune zone dell’Isola.

Le previsioni da giovedì: torna il grande caldo

Le condizioni meteo Sicilia peggioreranno, poi, a partire da giovedì 14 luglio. Giovedì, infatti, è prevista pressione in aumento e una giornata con sole prevalente, venti deboli e mare poco mosso. Le temperature massime toccheranno anche i 35 gradi.

Venerdì 15 luglio il tempo sarà stabile e assolato ovunque. Venti deboli e mare poco mosso. Temperature massime di 33-34 gradi.

Anche sabato 16 luglio tutta la Regione sarà assolata e le temperature saranno in aumento e potrebbero toccare anche i 36-37 gradi.

Domenica 17 luglio, infine, il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso, con mare poco mosso o calmo e temperature massime di 37 gradi.

Meteo Catania: le previsioni della settimana

Anche la città di Catania sarà colpita dal caldo dei prossimi giorni. Ecco le previsioni nel dettaglio:

Mercoledì 13 luglio: secondo le previsioni di 3bmeteo, domani cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C.

Giovedì 14 luglio: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di giovedì la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C.

Venerdì 15 luglio: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C.

Sabato 16 luglio e domenica 17 luglio: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C.