Meteo Sicilia, tregua finita: in arrivo la più potente ondata di caldo dell’estate

Meteo Sicilia, la tregua sta per finire: a metà settimana torna il caldo rovente e porterà sull'isola temperature superiori ai 38°C per oltre una settimana.

Meteo Sicilia: la tregua sta per finire, il caldo rovente giungerà in settimana. Dopo un weekend più stabile e soleggiato, le previsioni meteo di questi giorni segnalano, nuovamente, il ritorno dell’anticiclone africano con conseguente innalzamento delle temperature in tutta Italia.

Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo, partirebbe, dunque, giovedì la nuova ondata di calore che dovrebbe durare almeno per i dieci giorni successivi, se non addirittura fino alla fine del mese di luglio: potrebbe essere la più potente ondata di caldo dell’estate.

L’anticiclone delle Azzorre ha portato un clima più piacevole per questi giorni, senza eccessiva umidità. Da giovedì 14, invece, ci si aspetta una forte impennata che farà schizzare i termometri al di sopra dei 38°C a Nord, mentre in Sicilia e Sardegna si arriverà anche a 41-42°C. Tuttavia, prima di giovedì, il tempo continuerà a mantenersi stabile in tutta la regione.