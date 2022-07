Stasera in TV: in onda “Jurassic Park” e “Madre!”

Inizia il weekend e la Redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi per trascorrere questo venerdì sera in tutta tranquillità.

I cinema Catania distano troppo? Anche il piccolo schermo offre ottime alternative: ecco le migliori, secondo la redazione di LiveUnict.

Top Dieci [Rai 1, ore 21:25]: programma condotto da Carlo Conti alla scoperta dell’identità italiana. Due squadre di concorrenti composti da celebrità si sfidano per riempire tutte le 10 posizioni legate alla cultura e alla storia del nostro Paese.

Dog Days [Rai 3, ore 21:20]: film con Vanessa Hudgens e Nina Dobrev, racconta la storia di diversi proprietari di cani di Los Angeles. Le storie sono diverse ma hanno tutte una cosa in comune: l’amore per i cani. Film adatto alle famiglie.

Hunter’s prayer – In fuga [Italia 1, ore 21:20]: se vi piace l’azione allora è la pellicola che fa per voi. Film con Sam Worthington che racconta la storia di Lucas, un sicario incaricato di uccidere una giovane ragazza. Prima di farlo, però, ha un ripensamento che mette in moto un circolo di vendette e intrighi.

Jurassic Park [Canale 20, ore 21:04]: grande classico del 1993 diretto da Steven Spielberg. Alcuni studiosi vengono selezionati per partecipare ad un giro in un parco a tema. I dinosauri, però, iniziano a prendere vita e lì inizia il loro incubo.

Tutto ciò che voglio [Rai Movie, ore 21:10]: film con Dakota Fanning che racconta la storia di Wendy, una talentuosa ragazza autistica che fugge dal suo tutore per inseguire il suo sogno: fare la sceneggiatrice.

Madre! [Italia 2, ore 21:15]: pellicola Horror/Drammatica con Jennifer Lawrence. Un gruppo di ospiti si presenta a casa di un poeta e di sua moglie. Da quel momento inizieranno episodi inquietanti e il loro rapporto diventerà un incubo.