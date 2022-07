Stasera in TV: in onda “I laureati” e “Il cacciatore di nazisti”

Anche questa sera, la redazione di LiveUnict vi consiglia alcune alternative proposte dal piccolo schermo per una serata in leggerezza.

Il cacciatore di nazisti [Rai 3, ore 21:20]: trattasi di un docufilm realizzato grazie alle testimonianze riportate, tra il 1945 e il 1946, dal nipote dello psicanalista Sigmund Freud, Anton Walter Freud, per conto dell’Unità Investigativa sui Crimini di Guerra commessi da nazisti di cui egli stesso faceva parte. Freud, ritornato in Germania come ufficiale dei servizi segreti britannici, alla fine della Seconda guerra mondiale, era in possesso di una lista di poliziotti e medici spietati, i quali, sotto gli ordini di Josef Mengele furono ritenuti colpevoli di aver condotto esperimenti su un gruppo di bambini: i prigionieri sopravvissuti del campo di concentramento di Neuengamme hanno raccontato, infatti, che venti bambini, dai 6 anni in su, vennero caricati su un camion e portati via dal campo di notte.

City of Crime [Rai 4, ore 21:19]: protagonista Andre Davis, un detective interpretato da Chadwick Boseman Action, che per vendicarsi dell’uccisione di una squadra di poliziotti per mano di due criminali, blocca per una notte i 21 ponti di Manhattan.

Blade Trinity [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: terzo capitolo della trilogia ispirata al personaggio omonimo dei fumetti Marvel. Blade, il cacciatore di vampiri, affronta il progenitore della specie Dracula a fianco dell’amico Abraham Whistler e di sua figlia Abigail.

I laureati [Cine 34, ore 21:00]: protagoniste, stavolta, le goliardiche avventure e le vicissitudini amorose di quattro studenti universitari trentenni e fuoricorso, Rocco, Bruno, Pino e Leonardo (interpretato da Leonardo Pieraccioni). Gli studenti sono coinquilini a Firenze: Rocco è un metronotte, Bruno è iscritto all’università solo per poter prendere in mano le redini dell’impresa del ricco suocero, Pino è in cerca di un futuro da cabarettista e Leonardo ha lasciato la moglie dopo pochi mesi di matrimonio.