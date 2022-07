Stranger Things, c’è la data per la 5 stagione: previsto anche uno spin-off

Confermato il quinto capitolo di Stranger Things su Netflix: ci sarà anche uno spin-off e uno spettacolo teatrale. Tutte le novità per i fan della serie.

Sono uscite ormai da qualche giorno le ultimissime puntate della quarta stagione di Stranger Things, amatissima serie fantascientifica ambientata negli anni Ottanta nella fittizia città di Hawkins.

Il grande successo dell’ultima stagione, disponibile su Netflix, ha acceso gli entusiasmi (anche grazie al livello raggiunto dalla serie in termini di qualità!) e sono tanti i nuovi progetti in arrivo.

Stranger Things: quando esce la quinta stagione

La quinta stagione ci sarà! Secondo quanto annunciato dal colosso dello streaming, nonché dagli stessi creatori, la storia horror-fantascientifica, che ha già scalato le classifiche di tutti i tempi, avrà un quinto capitolo. L’uscita è prevista per il 2024, e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Come anticipato dai creatori della serie, i fratelli Duffer, la quinta stagione sarà l’ultima e sarà decisiva per la chiusura dell’arco narrativo iniziato con la primissima stagione.

Uno spin-off e una pièce

L’avventura di Stranger Things non si concluderà con la quinta stagione. In ballo ci sono, infatti, altri progetti per dare continuità a una delle serie più viste degli ultimi anni.

In una lettera aperta, che risale allo scorso febbraio, Matt e Ross Duffer avevano infatti lasciato intendere che ci sarebbero state “altre storie più emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things”. Queste storie saranno raccontate tramite uno spin-off, di cui ancora non si conoscono i dettagli, e una pièce.