Primo ciak per la nuova serie “I Leoni di Sicilia”: nel cast anche Miriam Leone

Una notizia che in molti attendevano. "I Leoni di Sicilia", best seller di Stefania Auci che racconta la storia della celebre famiglia Florio, diventerà una serie TV: via alle riprese.

I Leoni di Sicilia, romanzo best-seller di Stefania Auci, diventerà una serie. Così è stato annunciato da Disney+, che dopo Le Fate Ignoranti punta nuovamente sull’Italia per una nuova serie originale, stavolta basata sulla saga familiare ottocentesca, che seguirà le vicende della famiglia Florio, celebri imprenditori e armatori, fino all’Unità d’Italia.

Come spiegato in un post condiviso sui canali social, la regia sarà affidata a Paolo Genovese, alla sua prima esperienza con la regia seriale ma già conosciutissimo per Perfetti Sconosciuti, o ancora The Place. I protagonisti della serie, che verrà girata tra Roma e la Sicilia, saranno Miriam Leone, Michele Riondino e ancora ⁣Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata.

La serie, scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, è particolarmente attesa dai fan del best-seller di cui, tra l’altro, lo scorso anno l’autrice ha pubblicato il seguito del romanzo, L’inverno dei Leoni.

Ci si aspetta dunque molto dalla serie: sebbene non si abbia ancora una data d’uscita, visto il via appena dato alle riprese, ciò ch’è certo è che verrà distribuita da Disney+.