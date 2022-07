Bonus condizionatori, tende e zanzariere: le agevolazioni da non perdere in estate

Bonus condizionatori, tende da sole e zanzariere: la bella stagione trascina con sé numerose agevolazioni, i cui effetti permarranno anche dopo settembre.

Bonus condizionatori, tende da sole e zanzariere: la stagione estiva non è amata da chiunque. Tra i punti negativi, spesso fonti di lamentele, figurano il caldo e le zanzare. Fortunatamente, però, esistono agevolazioni fiscali che non solo permettono di contrastare tali nemici e tornare ad amare la bella stagione, ma anche di risparmiare. Ecco i dettagli in merito.

Bonus condizionatori 2022

Esiste, in prima battuta, uno strumento per sconfiggere il caldo senza temere l’arrivo della bolletta. Si tratta del bonus condizionatori, confermato dal Governo. Si fa riferimento ad una detrazione fiscale che può oscillare tra il 50 e il 65% e che viene riservato a chi desidera comprare un nuovo condizionatore o rimpiazzare un vecchio impianto con uno a pompa di calore o a risparmio energetico.

Nel caso in cui si stesse beneficiando del bonus ristrutturazioni del 50%, si godrebbe della stessa percentuale di detrazione per l’acquisto di un condizionatore. La percentuale sale, invece, al 65% nel caso di utilizzo dell’ecobonus per lavori di riqualificazione energetica di un immobile.

Bonus tende da sole e zanzariere 2022

Ma le agevolazioni “estive” non finiscono qui. Previsto un bonus tende da sole che altro non è che un’utile agevolazione fiscale riservata all’acquisto di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti: più in particolare si tratta di una detrazione d’imposta pari al 50% delle spese. Previste per queste ultime un tetto massimo di 60.000 euro per unità immobiliare.

Si esplicita infine che la detrazione del 50% non potrà essere richiesta a lungo: per farlo c’è tempo fino all’ultimo giorno di quest’anno, il 31 dicembre 2022.

Quest’agevolazione può anche includere i dispositivi contro le zanzare da applicare tanto a finestre quanto a porte-finestra. Ad ogni modo per rientrare nell’agevolazione riservata alle tende da sole, dunque nell’ecobonus, bisognerà he le zanzariere proteggano anche dai raggi.

In alternativa il bonus zanzariere può rientrare nel Superbonus 110% come lavoro trainato. In questo caso l’installazione dovrà essere eseguita in correlazione a un altro intervento di isolamento termico o per la messa in sicurezza dal rischio sismico.