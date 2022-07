Coronavirus Sicilia, ricoveri in aumento: tutti i dati

Coronavirus Sicilia: dal nuovo bollettino del Ministero della Salute emerge che i ricoveri sono in aumento. Tutti i dati aggiornati.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Non emergono dati confortanti dal nuovo bollettino del Ministero della Salute, appena reso pubblico. Nell’Isola, nel corso delle ultime 24 ore, sono stati registrati ulteriori 8.060 nuovi casi di Covid-19. I tamponi processati ammontano, invece, a 30.557 mentre l’indice di positività si attesta, ora, al 26%.

Ad ogni modo la Regione Siciliana ha precisato che 1.177 casi oggi comunicati si riferiscono ai giorni precedenti. Il bollettino di ieri registrava, invece, di 8.739 nuovi positivi, ma su 30.958 test processati.

Il nuovo bollettino riferisce di ulteriori 13 vittime e di 2.573 nuovi guariti. Ad ogni modo i decessi comunicati oggi, secondo quanto esplicitato ancora dalla Regione Siciliana, farebbero riferimento ai giorni precedenti. In particolare: 3 al 7 luglio 2022; sei al 6 luglio, 3 al 5 luglio e 1 al 4 luglio.

I ricoveri sono in aumento: tanto quelli in regime ordinario (+22 rispetto a ieri) quanto quelli in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri).

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus, suddivisi a livello provinciale: