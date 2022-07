La Sicilia conquista 5 vele per il mare più bello: i luoghi premiati

Due luoghi della Sicilia sono tra i primi posti nella classifica Guida Blu di Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, che raccolgono i territori italiani caratterizzati dai mari più belli.

La Sicilia in una classifica che premia i luoghi che hanno il mare più bello. Da oltre vent’anni le Vele di Legambiente e Touring Club Italiano stilano la Guida Blu, una classifica dei mari italiani più belli con l’obiettivo di orientare le persone verso le mete estive migliori. Il punteggio si conta in Vele (da 1 a 5 vele) e si basa non solo sulla bellezza, ma anche sulla condizione dell’acqua e l’accessibilità del luogo per favorire un turismo ecologico e sostenibile.

Vi sono degli indicatori che determinano le Vele da assegnare a ogni luogo, come spiega Franco Iseppi, il presidente del Touring: “indicatori di qualità ambientale e di accoglienza turistica, dall’integrità del paesaggio all’efficienza nella gestione dei rifiuti, dal peso dei consumi energetici agli standard di accessibilità dei luoghi, dal livello dei servizi ricettivi e di mobilità alla cura dei beni storici e artistici del territorio, all’attenzione con cui se ne promuovono tipicità produttive, artigianali, alimentari.”

E c’è un luogo siciliano in particolare che ha ricevuto le ambite 5 Vele. Stefano Ciafani, presidenze nazionale di Legambiente, introduce gli obiettivi dietro la stesura di questa classifica: “La nuova edizione della nostra guida racconta della sinergia che si è instaurata tra buone amministrazioni locali e quella parte sana dell’imprenditoria del mondo balneare, capace di gestire le spiagge al meglio, con meno cemento e ottime performance ambientali.”

Ad aprire la classifica troviamo la Sardegna, poi la Toscana e la Puglia. Seguite dalla Sicilia, che è riuscita a collezionare 5 Vele grazie alle isole di Pantelleria e Salina.

Pantelleria, la più grande delle isole satelliti della Sicilia, è un territorio di origine vulcanica ed è caratterizzata da acque calde e fiumi grazie ai fenomeni di vulcanesimo secondario. Inoltre, a seguito delle eruzioni, il paesaggio presenta caratteristiche singolari: i dammusi, fabbricati rurali di pietra lavica, i giardini panteschi, costruzioni cilindriche in muratura di pietra lavica, e elementi naturali come colate laviche, cale e faraglioni.

Salina, invece, è un’isola che appartiene all’arcipelago delle isole Eolie. Ha alle spalle una lunga storia risalente all’età del bronzo, che la rendono un luogo variopinto dal punto di vista culturale e storico. Le sue spiagge sono anche le protagoniste dei film “Il postino”, l’ultima pellicola interpretata da Massimo Troisi, e “Caro diario” di Nanni Moretti. Inoltre, è sede del SalinaDocFest, festival internazionale del documentario narrativo, e MareFestival, festival dedicato alla musica e al cinema.