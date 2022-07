Sicilia, Alberto Angela nell’Isola per le riprese di “Meraviglie”

Il divulgatore scientifico più amato d'Italia, Alberto Angela, torna nella nostra isola per dedicare a una puntata delle sue "Meraviglie" una tappa a Palermo: le riprese nel capoluogo siciliano.

Sono iniziate ieri, mercoledì 6 luglio, a Palermo le riprese della nuova stagione di “Meraviglie: la penisola dei tesori”, il celebre programma della Rai condotto dal seguitissimo Alberto Angela.

Il figlio del noto divulgatore scientifico, che già nella precedente edizione aveva dedicato spazio alla nostra isola, è ritornato in Sicilia, dedicando, dunque, una puntata a Palermo, a partire da Piazza Pretoria, situata nel centro storico della città arabo-normanna.

Proprio nei giorni scorsi, grazie all’intervento degli operai dell’Amap, la famosa “Fontana della Vergogna”, nota per le sue statue, ha ripreso a sprizzare le sue acque e, in occasione dell’evento, per ordinanza del Comune di Palermo riguardo la viabilità nel corso delle riprese, vengono citate le altre location palermitane: Piazza Del Parlamento, Piazza San Domenico e Piazza Bellini.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha incontrato Alberto Angela ringraziando lui e lo staff della Rai per mettere in luce i tesori del capoluogo siciliano, dichiarando: “ho incontrato il conduttore Alberto Angela e ho ringraziato lui e la Rai per l’attenzione che hanno voluto rivolgere alla nostra città, certo che il programma contribuirà a valorizzare i tesori di Palermo”.

Infatti, nell’area circostante alle riprese sono presenti le bellezze architettoniche della città araba-normanna. Tuttavia, si sa ancora poco circa i “ciak” nello specifico.