Covid, Speranza: “Invito i fragili a fare la dose di richiamo”

Covid, aumento dei casi in Italia. Il Ministro della salute, Roberto Speranza, fa il punto della situazione.

Nonostante il 90% della popolazione sopra i 12 anni sia vaccinata con due dosi e ci siano gli antivirali e i monoclonali, l’emergenza covid è ancora parte della nostra realtà. Francia e Germania sono sopra i 100mila casi al giorno. Seppur l’Italia non conti questi numeri, la crescita dei contagi è evidente e una ricaduta è ciò con cui bisognerà fare i conti.

“L’emergenza Covid è ancora un problema – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il convegno della Fiaso al ministero della Salute a Roma -. Ogni volta che la curva cresce, gli ospedali si attrezzano per poter ricevere le persone. I numeri negli ospedali in Italia sono molto al di sotto del passato, siamo arrivati ad avere 4mila persone in Terapia Intensiva Covid e in questo momento ne abbiamo circa 300″

“La preoccupazione per i soggetti più fragile però permane – dichiara Speranza -. Il mio appello è ai fragili, invitandoli a fare subito il richiamo del vaccino, e poi a tutti di usare la mascherina in tutte le situazioni dove ci sono assembramenti o c’è il rischio di contagio”.