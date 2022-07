Wizz Air cerca personale: recruiting day anche a Catania

Wizz Air cerca personale: la nota compagnia aerea low-cost ungherese è alla ricerca di unità da inserire nel proprio staff e svolgerà le proprie selezioni anche a Catania.

Wizz Air cerca personale: la nota compagnia aerea ungherese è alla ricerca di unità da inserire all’interno del proprio staff. Inoltre, Wizz Air ha organizzato dei “Recruting day”, vale a dire delle giornate di selezioni che si svolgeranno in varie città italiane, tra le quali figura anche Catania. Si tratta quindi di una notizia interessante per tutti coloro i quali cercano subito lavoro Catania e magari sono interessati al lavorare per una compagnia aerea. Di seguito tutte le informazioni principali per poter presentare la propria candidatura.

Wizz Air cerca personale: i requisiti

Tra i requisiti necessari per poter entrare a far parte della “Cabin crew” di Wizz Air come Assistente di volo, figurano i seguenti:

età uguale o superiore a 18 anni ;

; un’altezza minima che consenta con il braccio tenuto in alto di raggiungere 210 cm mentre si è in punta di piedi;

diploma di scuola superiore ;

; conoscenza fluente della lingua inglese e di almeno una dell’Europa centro-orientale (rumeno, bulgaro, polacco, ungherese, tedesco, lituano, lettone, slovacco, ceco, macedone, serbo, ucraino, georgiano o bosniaco);

possesso del passaporto valido senza limitazioni (minimo 6 mesi);

puntualità e cura della persona;

saper nuotare;

disponibilità a raggiungere la base prescelta (aeroporto) entro un’ora dalla

comunicazione per imbarcarsi e partire per il viaggio;

non avere tatuaggi e/o piercing visibili sul corpo quando si indossa l’uniforme;

avere una buona vista, chi ha una prescrizione di ipermetropia superiore a 4 diottrie o di miopia inferiore a 4 diottrie è improbabile che possa superare la visita medica obbligatoria.

Recruiting day e selezione

Come anticipato, Wizz Air cerca personale e ha deciso di organizzare delle giornate di selezione in varie città italiane quali Venezia, Milano, Roma o ancora Bari. Tuttavia, tra queste è presente anche la città di Catania. Per le selezioni nella città etnea, si svolgeranno il 15 luglio 2022 alle ore 9:00 all’Hotel NH Catania Centro sito in Piazza Trento, 13.

Inoltre, si ricorda che la procedura di selezione di Wizz Air prevede diversi step che possono essere così riassunti:

presentazione della compagnia;

gioco di ruolo situazionale;

gioco di squadra;

breve presentazione personale;

colloquio.

Candidatura: come e quando presentarla

Per presentare la propria candidatura per la selezione di Assistenti di volo per Wizz Air, è necessario accedere alla sezione dedicata al lavoro dal sito ufficiale dell’azienda. Nello specifico, si dovrà cliccare sulla sezione denominata “Cabin Crew Jobs” e poi cliccare sul bottone “Recruitment Days”. In questo modo si avrà accesso ad una pagina dedicata a tutti gli incontri previsti dalla compagnia e basterà registrarsi per l’evento di Catania.

Si ricorda che la registrazione è fondamentale per poter prendere parte all’evento e quindi si raccomanda di eseguire la procedura indicata se si volesse partecipare al Recruiting Day di Wizz Air.