Caldo da “bollino rosso” in Sicilia: picchi di 38°C

Ancora allerta rossa in Sicilia per ondate di calore e rischio incendi. Un po' di tregua è attesa durante il weekend. Di seguito le previsioni.

In Sicilia è ancora “allerta rossa” a causa delle alte temperature in tutta la regione. La Protezione Civile ha diffuso il bollettino giornaliero con le province siciliane in stato di “allerta rossa e arancione”. Nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Messina e Trapani è prevista allerta arancione. La provincia di Catania avrà una massima di 38 gradi e una minima di 26.

La stessa temperatura è attesa anche nelle province di Palermo e Siracusa con una minima di 23 gradi durante le ore notturne nel siracusano.

Tuttavia, durante il weekend le temperature dovrebbero abbassarsi con temperatura media di 30 gradi.