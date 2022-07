Covid Sicilia, oggi +3.140 casi positivi nell’Isola ma crescono i ricoveri

Covid Sicilia, oggi si registra un incremento di oltre 3.000 positivi nell'Isola ma a preoccupare è il numero delle ospedalizzazioni che crescono anche se non per casi gravi.

Covid Sicilia, oggi l’aumento dei contagi risulta contenuto rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, non si tratta di un caso, dato che il lunedì si registra sempre questa tendenza a seguito del minor numero di tamponi processati nel weekend.

In particolare, secondo quanto riportato nel bollettino giornaliero, in Sicilia sono 3.140 i nuovi positivi registrati sulla base di 13.385 test effettuati. Rimane relativamente stabile anche l’indice di positività, con un dato pari al 23,5% in linea con i risultati dei giorni precedenti. Il nuovo incremento di casi porta il totale dei positivi al Covid nell’Isola a 98.609 mentre i casi totali in Italia sono attualmente 1.019.179, con un incremento giornaliero di 36.282.

Sebbene l’incremento di casi non sia molto alto rispetto ai giorni precedenti, il dato che inizia a preoccupare è quello delle ospedalizzazioni. Infatti, i medici di tutta Italia hanno iniziato a lanciare l’allarme degli ospedali pieni di casi Covid dovuti alla variante Omicron 5 che sembra essere particolarmente contagiosa e resistente ai vaccini. Tuttavia, è stato anche precisato che fortunatamente i casi ospedalizzati non presentano gravi condizioni.

Per quanto riguarda la Sicilia, il numero dei ricoveri è in aumento con 34 nuovi ingressi nei reparti ordinari e 4 nuovi pazienti in terapia intensiva. Questi dati portano il totale dei ricoverati in regime ordinario in Sicilia a 868 e 35 in terapia intensiva, mentre i guariti in totale sono 1.214.586 e i nuovi decessi registrati sono 5, che si aggiungono ai precedenti 11.231 precedentemente registrati.

Per quanto riguarda i dati al livello provinciale, Palermo fa registrare il più alto numero di positivi con 1.102 casi segnalati. Segue Catania con 990 nuovi positivi, Messina con 734, Ragusa con 216, Siracusa con 194, Caltanissetta con 184, Trapani con 169, Agrigento con 121 e chiude Enna con 37 nuovi contagiati.

Per quanto riguarda i dati a livello nazionale, il tasso di positività in Italia è al momento pari al 27,9% rimanendo in generale stabile rispetto ai giorni precedenti. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 303 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, vale a dire 12 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 7.648, quindi 436 in più di ieri. Purtroppo, in tutta Italia si registrano 59, vale a dire due in più rispetto alle 57 della giornata precedente.