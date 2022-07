Sicilia, in arrivo sull’Isola massa di sabbia sahariana

L'anticiclone africano Caronte tiene la Sicilia stretta nella sua morsa ma oltre al gran caldo e l'afa, l'Isola si prepara ad affrontare una grossa massa di sabbia Sahariana.

Il mese di luglio è appena iniziato; tuttavia, già da settimane la Sicilia sperimenta le alte temperature tipicamente estive, con picchi di 39/40 gradi. L’Isola si trova nella morsa di un anticiclone africano, Caronte, che ha portato con sé caldo rovente, un tasso elevatissimo di umidità, poca o assente ventilazione e, come conseguenza, un forte irraggiamento solare, rischiosissimo per la salute dei cittadini, tanto in casa quanto per le strade.

La situazione, sfortunatamente, sembra non essere destinata a cambiare: anzi, sono attesi peggioramenti nel weekend. Ma non solo: come rilevato dai satelliti metereologici dell’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), una grossa massa di sabbia Sahariana sarebbe in veloce avvicinamento verso l’Isola.

In viaggio da Algeria e Tunisia, la grossa nube di sabbia, immortalata dai satelliti che sorvegliano l’Europa occidentale, sta già lambendo in parte la Sicilia, toccando il Trapanese e il Palermitano. Secondo le stime per i prossimi giorni, a causa dei venti la nube proseguirà il suo cammino, arrivando fino alla parte orientale della Sicilia e, quindi, anche sul Catanese. Caldo torrido, afa, e sabbia in arrivo: Caronte continuerà a tenere l’Isola stretta nella sua morsa anche per questo fine settimana.