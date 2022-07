“Allerta rossa” a Catania per forte caldo e rischio incendi: le previsioni

La Protezione Civile ha diramato un'allerta in alcune zone della Sicilia per la giornata di domani: si attendono ondate di calore di livello 3 e alto rischio di incendi.

Un’allerta è stata diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana per la giornata di domani, 2 luglio 2022. Infatti, in alcune zone della Sicilia si abbatteranno delle forti ondate di calore e il rischio di incendi sarà molto alto. Anche la città di Catania sarà protagonista della giornata di domani: infatti, si prevede un’ondata di calore di livello 3 sulla città etnea, vale a dire il valore più alto di gravità. Inoltre, la Protezione Civile ha diramato un avviso dove ha specificato il rischio di incendi di pericolosità alta per la provincia di Catania, pari al livello di allerta denominato di “Attenzione”, grado più alto tra quelli contemplati.

La provincia di Catania sarà quindi la più colpita nel corso della giornata di domani, tra rischio incendi e ondata di calore. Tuttavia, la pericolosità alta con livello di allerta “Attenzione” per rischio incendi riguarderà anche le province di Agrigento, Caltanissetta e Enna. E la situazione non sarà tanto migliore nel resto delle province siciliane dato che per tutte si segnala un rischio incendi di pericolosità media e con un livello di allerta arancione. Infine, un’ondata di calore di livello 3 si abbatterà anche sulle province di Palermo e di Messina. Infatti, dal bollettino si evince che nelle tre città siciliane coinvolte dalle ondate di calore le temperature per la giornata di domani saranno le seguenti:

Catania: 38 gradi;

Messina: 37 gradi;

Palermo: 36 gradi.

Tuttavia, anche la giornata di domenica 3 luglio non si prospetta tra le più semplici: infatti, l’allerta rossa per ondata di calore di livello 3 sembra destinata a durare per le città di Catania e Messina, rispettivamente con le temperature di 37 gradi ciascuna. Diversa la situazione di Palermo, dove la giornata di domenica dovrebbe lasciar presagire un lento miglioramento delle condizioni meteo, con una temperatura pari a 33 gradi e un’ondata di calore di livello 1.