Saldi estivi 2022, Sicilia parte per prima: il calendario

Saldi estivi 2022, Sicilia: al via con gli sconti estivi. Ecco il calendario di fine e inizio delle offerte in tutte le regioni sul territorio italiano.

Saldi estivi 2022, Sicilia: l’Isola parte per prima con gli sconti per la stagione estiva. Infatti, domani, 1 luglio, si partirà con gli sconti in tutta l’Isola e si tratterà della prima Regione interessata dai saldi.

I saldi riguarderanno diversi comparti: abbigliamento, calzature, articoli sportivi, oggettistica, arredamento, elettronica e non solo. Gli sconti sono molto attesi sia dai commercianti che dai consumatori. Oltre le offerte che faranno felici molte persone che vorrebbero fare acquisti senza dover essere obbligati a spendere troppi soldi, si tratta di un’ottima occasione per agevolare la ripresa del commercio dopo il periodo difficile della pandemia.

Saldi estivi 2022: quando iniziano nelle altre regioni?

Sabato 2 luglio, invece, toccherà a quasi tutte le altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Nessuna data ufficiale vi è, però, per Trento e provincia: in questo caso, sono i commercianti a determinare liberamente i periodi in cui effettuare i saldi, per una durata massima di 60 giorni.

Fino a quando?

Per quanto riguarda la Sicilia, i saldi partiranno dal 1 luglio e continueranno fino al prossimo 15 settembre. Inoltre, sarà possibile effettuare vendite promozionali nei giorni precedenti l’avvio degli sconti.

“Dopo il periodo acuto della pandemia – ha commentato l’assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano – che ha stravolto il calendario dell’ultimo biennio si torna alla programmazione che, oltre che essere prevista dalla legge, è uno strumento fondamentale che permette a commercianti e consumatori di potersi organizzare con congruo anticipo.”

Diverse saranno invece le date di conclusione dei saldi estivi 2022 per le altre regioni: infatti, per alcune regioni essi si concluderanno ad agosto e per altre si prolungherà fino a settembre. La regione che concluderà più tardi sarà la Valle d’Aosta che prevede la fine dei saldi per il prossimo 30 settembre 2022, quindi due settimane dopo la Sicilia.