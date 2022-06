Meteo Sicilia, Protezione Civile: “Previsto nuovo aumento delle temperature”

Meteo Sicilia: previsto un aumento significativo delle temperature e del rischio incendi oltre alle forti ondate di calore: l'avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: dal bollettino giornaliero della Protezione Civile si evince una situazione non rassicurante: “a seguito del rafforzamento dell’anticiclone nord-africano che già ha interessato il territorio della regione siciliana da diversi giorni causando importanti anomalie sulle medie delle temperature e delle precipitazioni riferite al mese di giugno 2022, nelle prossime giornate è previsto un ulteriore afflusso di aria calda”.

Meteo Sicilia: le ondate di calore

Il sistema nazionale sulla previsione delle ondate di Calore conferma che per la giornata di oggi, 30 giugno, l’allerta sarà di Livello 3 per il rischio di ondate di calore, considerando il persistere delle alte temperature da oltre tre giorni consecutivi. Si ricorda che le ondate di calore sono dei momenti in cui si registrano delle temperature insolite per quella regione in quel periodo dell’anno e si classificano in tre livelli: il primo, per il quale sono previste temperature elevate ma non rischiose, il secondo in cui ci possono essere effetti negativi sulla popolazione a rischio e il terzo che richiede cautela per tutta la popolazione.

In questo caso, essendo un’allerta di livello 3, raccomandano di “uscire di casa nelle ore meno calde delle giornate, di evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi e di indossare un abbigliamento leggero e comodo, oltre a bere frequentemente”.

Tuttavia, l’allarme non riguarda solo la giornata odierna, dato che per domani 1 luglio 2022, si segnala un aumento della temperatura massima percepita per le città metropolitane siciliane. Infatti, il rischio Livello 3 è per le città metropolitane di Palermo, Messina e Catania: di seguito le temperature percepite.

Palermo: oggi 36°C percepiti, per domani è prevista la stessa temperatura;

Messina: oggi sono percepiti 37 °C che rimarranno invariati domani;

Catania: oggi 36 °C percepiti ma domani si arriverà a 39°C.

Meteo Sicilia: rischio incendi

L’avviso meteo Sicilia della Protezione Civile comunica anche dei livelli di preallerta incendi in tutta l’isola con una pericolosità media. La provincia di Enna, invece, si trova ad alto rischio incendi con alta pericolosità. “Il sistema previsionale a lunga scadenza indica per la seconda settimana di luglio una tendenza di massima caratterizzata da un incremento dei parametri delle matrici di impatto d’incendio legate alle persistenti anomalie meteo tali da indicare un livello ALTO di suscettibilità degli incendi sul territorio regionale”.