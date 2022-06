Stasera in TV: in onda “C’era una volta a… Montecarlo” e “LOVE MI”

La redazione di LiveUnict consiglia film e serie tv da guardare stasera comodamente da casa al fresco davanti al condizionatore. Ecco le proposte.

C’era una volta a… Montecarlo [Rai 1, ore 21:25]: Medhi è un ragazzo di 30 anni che vive nella periferia di Parigi e passa il suo tempo a giocare a poker online. Un giorno scopre di aver vinto una somma molto alta alla lotteria ma non è abbastanza per comprare un appartamento alla mamma e allora decide di andare a Montecarlo per sfruttare il suo dono del poker. Lì incontra Elena che si accorge che lui non è chi dice di essere.

Sono solo fantasmi [Canale 5, ore 21:20]: Thomas, ex mago in bolletta, e Carlo, napoletano sottomesso a moglie e suocero settentrionali, sono due fratellastri che si rincontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. I due scoprono di avere un terzo fratello, un piccolo genio. L’eredità agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli “acchiappa fantasmi”. Proprio quando l’attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s’impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l’aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

Love MI [Italia 1, ore 19:00]: In diretta da Piazza Duomo di Milano il concerto di Fedez insieme ad altri numerosi artisti che si esibiranno per una specifica causa.

Immaturi – Il viaggio [Cine 34, ore 21:00]: I quarantenni Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca, dopo aver sostenuto con successo e per la seconda volta l’esame di maturità, decidono di continuare insieme il loro tuffo nella tarda adolescenza concedendosi il viaggio della maturità che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo. Il viaggio si svolgerà in Grecia tra spiagge e locali e saranno accompagnati dalle rispettive mogli/mariti e fidanzate/i.