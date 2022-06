UNICT – Scuola di specializzazione area non medica: online il bando

UNICT ha pubblicato il bando delle scuole di specializzazione di area sanitaria-non medica per l'anno accademico 2021/22. Ecco info e scadenze.

Sono aperti i termini di presentazione delle domande di ammissione al 1° anno delle scuole di specializzazione di area sanitaria riservata ai laureati non medici. Si tratta, nello specifico, delle scuole di specializzazione in:

Farmacologia e Tossicologia clinica: 8 posti;

8 posti; Genetica medica: 5 posti;

5 posti; Microbiologia e virologia: 5 posti;

5 posti; Patologia clinica e biochimica clinica: 30 posti.

I requisiti specifici di ammissione a ciascuna scuola sono dettagliatamente riportati nel bando di concorso reperibile sul sito dell?università di Catania, in generale i titoli di studio richiesti per partecipare sono: laurea magistrale in Biologia (classe LM6); Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM9); Biotecnologie industriali (LM8); Biotecnologie agrarie e per alimenti (LM7); Medicina veterinaria (LM42); Farmacia e farmacia industriale (LM13); Chimica (LM54); laurea specialistica o laurea quadriennale del vecchio ordinamento corrispondenti (possono partecipare, inoltre, i candidati comunitari non italiani e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia in possesso di titolo accademico conseguito in Paesi stranieri riconosciuto equipollente).

Le domande dovranno pervenire esclusivamente sul portale studenti tenendo conto delle seguenti scadenze: “Genetica medica“, “Microbiologia e virologia” e “Patologia clinica e biochimica clinica” domanda entro il 31 agosto 2022 (ore 12); per l’ammissione in “Farmacologia e Tossicologia clinica” il termine è il 24 ottobre 2022 (ore 12).