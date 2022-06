Meteo Sicilia, in arrivo Caronte con picchi di 44°C: le temperature

Meteo Sicilia, ancora caldo e afa in tutta l'Isola e dopo l'avviso di "allerta rossa" le temperature sono in aumento. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: ancora caldo e afa in tutta l’Isola. L’estate siciliana è arrivata all’improvviso portando temperature elevate con picchi fino a 44 gradi attesi per la giornata di mercoledì. Il fenomeno atteso si chiama Caronte e porterà caldo in quasi tutta l’Italia con picchi di caldo che determineranno il rischio delle ondate di calore.

Meteo Sicilia: le temperature per i prossimi giorni

Meteo Sicilia: oggi è attesa allerta rossa con picchi fino a 42 gradi attesi nella provincia di Siracusa. Tuttavia, le temperature saranno elevate in tutte le province siciliane. Ad esempio, a Caltanissetta, Agrigento e Ragusa sono attesi fino a 38 gradi e a Trapani e a Messina ci sarà una massima di 35 gradi.

Inoltre, le temperature saranno in crescita domani per raggiungere il picco mercoledì. Infatti, già a partire da domani a Siracusa sono attesi 44 gradi e ad Agrigento e Caltanissetta si sfioreranno i 40 gradi.

Mercoledì, Trapani sarà la provincia “più fresca” con temperature massime di 31 gradi e Siracusa quella più calda con una massima di 44 gradi. Ad Enna e a Messina sono attesi 38 gradi con una minima di 18 ad Enna.

Meteo Sicilia: le temperature a Catania

Catania, negli ultimi giorni, è assalita dal caldo rovente e da temperature elevate che causano roghi in tutta la provincia. Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato da temperature che hanno sfiorato i 40 gradi e nei prossimi giorni, con l’arrivo di Caronte, le temperature saranno ancora più elevate. Vediamole nel dettaglio.

Durante la giornata odierna. è attesa allerta rossa in tutta la provincia e le temperature massime saranno di 39 gradi durante il primo pomeriggio e la minima sarà di 23 gradi durante le ore notturne. Domani, le temperature saranno in aumento e la massima sarà di 40 gradi seguita da una minima di 26. Mercoledì, invece, sarà la giornata di calda con temperature massima di 42 gradi durante le ore pomeridiane e una minima di 26 durante le ore notturne.