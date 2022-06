Ita Airways sperimenta il “face boarding” all’Aeroporto di Catania: imbarchi veloci

A luglio arriverà il "Face boarding" all'Aeroporto di Catania. Modalità utile per agevolare le tecniche dei controlli di sicurezza per i passegeri.

Ita Airways in collaborazione con Sac partono con la sperimentazione del riconoscimento facciale per agevolare le modalità d’imbarco dei passeggeri. Infatti, dal prossimo luglio tutti i passeggeri del volo Catania-Milano, dopo aver effettuato il check-in potranno recarsi nella “land side”, ovvero nell’area partenze dove sarà installata la macchinetta per il riconoscimento facciale Reco Welcome Kiosk che permetterà di associare il volto al suo documento di identità elettronico e alla carta d’imbarco.

Il “Face boarding” prevede l’integrazione di tecniche di computer vision e video analysis per implementare scenari di verifica veloci in grado di agevolare le procedure di controllo passeggeri.