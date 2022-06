Stasera in TV: in onda “Notte prima degli esami”

Stasera in TV: sono diverse le scelte per questo martedì sera: spicca "Notte prima degli esami". Ecco le altre proposte.

Baywatch [Tv 8, 21:30]: Dwayne Johnson e Zac Efron nell’action comedy ispirata alla serie TV anni 90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.

Notte prima degli esami [Nove, 21:25]: Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare il vecchio esame di maturita’ degli anni ’80. La fortuna sembra voltare loro le spalle: in particolare a Luca, che litiga con il professore di lettere, poi membro interno della commissione esaminatrice; quindi conosce Claudia e se ne innamora, ma lei e’ gia’ fidanzata con un giovane energumeno.

Papà per amore [Rai 1, ore 21:25]: Vincent, un uomo di circa trent’anni, per necessità, diventa il babysitter di Bart, un bambino che abita nel suo stesso palazzo con la madre Elise che, per motivi di lavoro, è sempre fuori casa. Vincent, un giorno, si reca a scuola di Bart per la prima riunione dei genitori, al posto di Elise. Viene immediatamente scambiato per il papà di Bart e il bimbo, che non ha mai conosciuto il vero padre, finge che lui lo sia davvero. Vincent si rende conto che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, anche perché è sempre più attratto da Nora, la maestra di Bart.

Il tredicesimo guerriero [Rai 4, ore 21:20]: Nominato ambasciatore per essere esiliato, Ahmad si imbatterà in un gruppo di vichinghi e li aiuterà suo malgrado nella lotta contro i malvagi Wendol.