Stasera in TV: in onda “Al posto tuo” e “Fuga da Reuma Park”

Serata pesante di metà settimana? La redazione di LiveUniCT vi consiglia dei film stasera in TV da non perdere assolutamente per trascorrere una sera di relax.

Al posto tuo [Rai 1, 21.25]: Luca è un single affascinante che ha successo con le donne, Rocco invece è sposato con 3 figli. I due però hanno una cosa in comune, ovvero il lavoro, infatti Luca e Rocco, si sfidano per prendere il ruolo di Responsabile nella società.

Fuga da Reuma Park [Cine34, 21.00]: In un futuro prossimo Giacomo si ritrova su una sedia a rotelle e possiede una pistola giocattolo, Giovanni ha la memoria corta e parla con i piccioni, Aldo invece si ritrova abbandonato dai figli prima di Natale. I tre si ritrovano a Reuma Park, una casa da ricovero, e hanno intenzione di scappare.

Bugiardo bugiardo [Twentyseven, 21.10]: Un bambino ha un papà avvocato molto bugiardo, al tal punto che nel giorno del suo quinto compleanno desidera che il papà non dica più le bugie. Tuttavia, questo desiderio avrà dei risvolti inaspettati ma interessanti.

Quando le mani si sfiorano [RaiMovie, 21.10]: Nel periodo della Germania nazista, vive Leyna figlia di mamma tedesca e papà di colore la ragazza inizia una pesante relazione con Lutz, un soldato tedesco.