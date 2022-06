Stasera in TV: in onda “Copperman” e “La morte di Ian Stone”

Visto il caldo degli ultimi giorni, la redazione LiveUnict propone alcuni film per un giovedì alternativo da passare a casa, al fresco.

Copperman [Rai 2, 21:20]: Copperman, racconta di Anselmo (Luca Argentero), una persona particolare, non più giovanissima ma che ancora ha una percezione della realtà fanciullesca. Tutto intorno a lui, sembra essere surreale, popolato di supereroi. Questa visione che mantiene del mondo e la trasparenza con cui affronta le cose hanno fatto sì che divenisse grande e sempre disponibile verso il prossimo e ciò gli permette di continuare con il sorriso anche quando la vita tira brutti scherzi…

La dura verità [Nove, 21:25]: La protagonista Abby Richter è un’ambiziosa produttrice di un programma mattutino con molti ascolti, e sempre lei si vanta di riuscire a trovare subito una soluzione a problemi esclusa la sua vita sentimentale infelice. Quando il talk show avrà un calo di ascolti, Abby sarà obbligata a dar spazio ad un uomo di nome Mike, con il quale tra i due vi è un pessimo rapporto.

La morte di Ian Stone [Italia 2, 21:15]: L’esistenza di Ian Stone si conclude con una prematura morte. Tuttavia accade che il ragazzo si risveglia in un’altra vita e si auto convince che in realtà era solo un incubo. Ma anche questa volta muore in maniera atroce a causa di un uomo misterioso. Morto di nuovo, si risveglia nuovamente e si convince di aver fatto un altro incubo. Per la terza volta incontra quell’uomo e morirà di nuovo, e ancora molte altre volte prima di scoprire la verità su cosa stava succedendo: lui fa parte del gruppo di mietitori, immortali che vagano tra le anime per nutrirsi della paura. Solo grazie a Jenny troverà un modo per sopravvivere potrà uccidere i mietitori.

Miracolo nella 34esima strada [Canale 27, 21:10]: Nella città di New York, un signore anziano viene assunto come figura di Babbo Natale nei grandi centri commerciali. Presto, i bambini si accorgono che il signore non è un uomo travestito da Babbo Natale ma è quello vero. La vicenda finisce oltretutto anche in tribunale. Tratto da una storia di Valentine Davies è un remake dell’omonimo film del 1947.