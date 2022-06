Stasera in TV: in onda “Interstellar” e “The New World”

Il weekend sta per arrivare e, per ovviare al caldo afoso di quest'ultima settimana trascorsa, la redazione di LiveUnict vi propone una serata da trascorrere in leggerezza e comodità, rimanendo in casa al fresco, davanti al piccolo schermo. Ecco cosa poter vedere stasera in TV.

Dopo una settimana lavorativa particolarmente afosa, se state optando per la visione di un film in leggerezza, perché non rimanere comodamente in casa col ventilatore acceso? Anche oggi il piccolo schermo vi riserva interessanti alternative.

Ed ecco le migliori di questa sera, secondo la redazione di LiveUnict.

Escape Plan – Fuga dall’inferno [Rai 4, ore 21:22]: il protagonista Ray Breslin, interpretato da Sylvester Stallone, è un esperto di sicurezza strutturale: ha trascorso la sua vita a progettare prigioni governative dalle quali è impossibile evadere. Soltanto lui ne conosce ogni segreto, tuttavia le sue capacità verranno messe a dura prova quando, incastrato, finirà ad essere egli stesso vittima di una delle sue infernali strutture, rimanendone imprigionato. Dietro le sbarre, il vendicativo Breslin conoscerà il leader dei prigionieri, Emil Rottmayer, interpretato da Arnold Schwarzenegger, e insieme cercheranno una via di fuga per riconquistare la desiderosa libertà.

Interstellar [Italia 1, ore 21:20]: torna sul piccolo schermo, questo bestseller fantascientifico, con le interpretazioni di Matthew McConaughey e Anne Hathaway. In un lontano futuro, si è verificato un drastico cambiamento climatico che ha colpito l’agricoltura terrestre. Il granturco è l’unica coltivazione ancora possibile e un gruppo di scienziati decidono di sfruttare un “whormole” per superare i limiti dello spazio-tempo e compiere un viaggio interstellare alla ricerca di nuove dimensioni vivibili per salvare l’umanità.

The new world – Il nuovo mondo [Iris, ore 21:00]: corre l’anno 1607 e i coloni d’America, approdati sulle coste della Virginia, guidati da John Smith, cominciano una nuova vita nel “Nuovo mondo”. Ma presto il capitano verrà fatto prigioniero da dalla tribù indigena Powhatan. Pochahontas, figlia del capo tribù, gli salva la vita, innamorandosene. Da qui l’intreccio tra storia e finzione con al centro la storia d’amore tra i due protagonisti.