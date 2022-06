Stasera in TV: in onda “Free State of Jones” e “The Prestige”

Indecisi su come passare questo lunedì sera caldo e afoso? La redazione di LiveUnict vi consiglia i film da vedere stasera in TV.

Ben is Back [Rai 1, ore 21:25]: Ben, figlio maggiore di Holly (interpretata da Julia Roberts), torna a casa a sorpresa per le vacanze di Natale. La sua presenza non è ben vista in casa sia dalla sorella che dal nuovo compagno della madre, perché Ben è un ragazzo con problemi di tossicodipendenza per i quali è ospitato all’interno di una comunità. Anche Holly è preoccupata per lui, nonostante non lo dimostri e si ripromette di sorvegliarlo per tutto il tempo che rimarrà a casa con loro. A turbare la già precaria armonia della casa sarà il rapimento dell’amato cane che porta Ben a un pentimento per gli errori del passato e, insieme alla madre, decide di cercare l’amico a quattro zampe, inconsapevoli dei pericoli che stanno per affrontare.

Braven – Il coraggioso [Canale 20 Mediaset, ore 21:05]: Joe Braven (interpretato da Jason Momoa) è un uomo taglialegna che insieme alla famiglia decide di trasferirsi sua una baita isolata in montagna. Quel luogo però è il rifugio di una grossa quantità di droga nascosta da alcuni trafficanti. Per Joe ecco la prova più dura della sua vita: dovrà difendere sé stesso e la propria famiglia dai pericoli che stanno per battersi su di loro.

Free State of Jones [Rai Movie, ore 21:10]: il film racconta la vera storia di Newt Knight, un contadino del sud degli Stati Uniti d’America che combatté come ribelle contro l’esercito della Confederazione durante la guerra civile. Con l’aiuto di altri contadini e degli schiavi della zona guidò una rivolta che portò la contea di Jones a separarsi dagli Stati della Confederazione. Il ruolo di Knight è stato interpretato da Matthew McConaughey.

The Prestige [Iris, ore 21:00]: Alfred Borden e Robert Angier (ruoli interpretati rispettivamente da Christian Bale e Hugh Jackman) sono due illusionisti divenuti rivali dopo la morte della moglie di Angier durante un loro numero di prestigio. Angier incolpa Borden e la loro rivalità aumenta ancora di più quando quest’ultimo debutta con un numero nuovo per il quale Angier, divenuto ossessionato, farà di tutto per rubargli il trucco.