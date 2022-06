Concorsi pubblici Sicilia: sono molti i bandi in scadenza a fine giugno e ci sono proposte in diverse città dell'Isola. Di seguito le offerte di lavoro più interessanti.

Concorsi pubblici Sicilia: i bandi in scadenza a fine giugno sono molti e vari, perché non dare un’occhiata e candidarsi? Ecco alcune delle proposte più allettanti.

Parco Nazionale Isola di Pantelleria: il bando

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha indetto due concorsi pubblici Sicilia per nuove assunzioni di funzionari e collaboratori, in diversi ruoli. I titoli di studio richiesti per accedere alle selezioni sono il diploma o la laurea.

Si prevede la copertura di 6 posti di lavoro a tempo indeterminato, nel dettaglio:

n. 4 unità di personale non dirigenziale , area C, così suddivisi:

– n. 1 funzionario amministrativo / contabile – indirizzo economico;

– n. 1 funzionario tecnico – ingegnere ambientale;

– n. 1 funzionario tecnico – geologo;

– n. 1 funzionario tecnico – biologo / naturalista;

– n. 1 collaboratore amministrativo / contabile;

– n. 1 collaboratore tecnico-indirizzo agrario.

Attenzione, però: per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 29 Giugno 2022.

Concorsi pubblici Sicilia: Asp Palermo assume

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 36 posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC Disturbi dello spettro autistico del Dipartimento salute mentale dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

In particolare, si cercano persone per i seguenti tipi di occupazione: assistente sociale, educatore professionale, educatore sociale, logopedista, tecnico di riabilitazione psichiatrica, terapista.

Il bando è in scadenza il 30 giugno: per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a leggere il sito dell’Asp di Palermo.

Catania, nuove assunzioni al Garibaldi: tutte le info

Anche l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania è in cerca di nuovo personale da assumere e ha pubblicato un bando che rientra tra i concorsi pubblici Sicilia.

Infatti, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento speciale, mediante procedura concorsuale riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Tecnico Professionale Data Manager – categoria D.

Il fine ultimo per inviare la propria candidatura è giorno 30 giugno.

Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo: il bando

L’Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo ha indetto uno dei concorsi pubblici Sicilia più interessanti, per la copertura di 34 posti di dirigente medico per varie unità operative e discipline, a tempo indeterminato e pieno.

Nel dettaglio, si cercano le figure di: dirigente medico, medico anestesista e medico chirurgo. I requisiti necessari per fare domanda sono i seguenti: