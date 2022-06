Lavoro Catania e provincia: Primark, Lidl e Old Wild West assumono

Lavoro Catania e provincia: Primark, Lidl e Old Wild West sono alla ricerca di unità da assumere nel proprio personale per diverse posizioni lavorative nell'area etnea.

Lavoro Catania e provincia: Primark, Lidl e Old Wild West sono alcune tra le aziende che assumono personale nell’area etnea. Infatti, al momento sono diverse le aziende che sono alla ricerca di unità da inserire nel proprio staff, in particolar modo per il territorio e la provincia di Catania. Le offerte proposte si rivolgono a categorie differenti di lavoratori, così come le posizioni lavorative aperte sono molto diverse tra loro. Ecco quindi quali sono le principali offerte lavoro Catania e provincia attive al momento.

Lavoro Catania e provincia: Primark

Per quanto riguarda le offerte di lavoro attive da Primark, si presentano al momento tre posizioni lavorative. La prima è quella da Store Manager Sud Italia, che prevede un contratto a tempo indeterminato e full time. La seconda, con le stesse condizioni contrattuali citate nella precedente, è invece per la figura di Department Manager.

Infine, l’ultima posizione lavorativa riguarda la figura di Addetto/a alle vendite, ma in questo caso si tratta di un contratto a tempo determinato e part-time. Per tutte le informazioni relative ai requisiti specifici e per fare domanda, si consiglia di visionare il sito ufficiale dell’azienda alla sezione “Lavora con noi”.

Lidl: offerte di lavoro Catania e provincia

Per chi vuole trovare subito lavoro Catania, una certezza è quella dell’azienda Lidl, la quale è spesso molto attiva nella ricerca di personale nell’area etnea. In particolare, al momento sono attive diverse offerte per la provincia di Catania, per il punto vendita Lidl di Misterbianco.

Tra queste, ne sono presenti alcune che si rivolgono espressamente ai neodiplomati, come nel caso della posizione Real Estate Specialist Sicilia e i Graduate Program Generazione Talenti sia per il settore Vendite Sicilia che per quello di Logistica. Tuttavia, altre offerte sono rivolte a professionisti alla ricerca di un lavoro full-time nel campo della grande distribuzione. Per tutte le informazioni relative ai requisiti specifici e per poter inoltrare la propria domanda di partecipazione, si suggerisce di visitare il sito ufficiale Lidl.

Old Wild West cerca personale a Catania e provincia

Infine, tra le aziende che ricercano personale a Catania è presente anche Old Wild West. In questo caso, si offrono posizioni da Addetti/e cucina sia per la sede di Belpasso che per quella di Catania.

Tuttavia, un’ulteriore posizione lavorativa aperta è quella di camerieri/e da sala che però è disponibile solo per il punto vendita di Catania. Anche in questo caso si suggerisce di prendere visione della sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Old Wild West.