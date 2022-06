Stelle cadenti e il “bacio” tra la Luna e Saturno: come e quando vederli

Il mese di giugno si chiude in modo spettacolare: dal "bacio" tra Saturno e la Luna allo spettacolare allineamento Mercurio-Venere-Marte-Giove-Saturno, il tutto contornato da piogge di stelle cadenti.

Uno spettacolo astronomico è in arrivo: è attesissimo durante la notte tra oggi, 17 giugno, e domani, 18 giugno, lo spettacolare allineamento Luna-Saturno, che porterà l’unico satellite naturale della Terra e il gigante gassoso, secondo pianeta più grande del Sistema Solare, a sfiorarsi in un romantico “bacio” apparente: questo perché in realtà, sono separati da milioni di chilometri.

A fare da contorno a questo scenario, non rarissimo ma comunque affascinante, ci penseranno le “piogge” di Aquilidi e Theta Ofiuchidi: sciami meteorici tipici dei mesi estivi (sono infatti attive sin dall’inizio di giugno fino a quasi la fine di luglio), raggiungeranno il loro picco massimo proprio nel periodo compreso tra il 16, il 17 e il 18 giugno.

Per osservare questo spettacolo, visibile a occhio nudo, basta cercare la Luna: sin da dopo la mezzanotte e mezza e almeno fino all’1:30 (momento in cui si attende il picco massimo delle meteore), l’allineamento sarà perfettamente visibile. Si consiglia, tuttavia, di recarsi in un luogo illuminato per osservare le “stelle cadenti” al meglio; inoltre, dotandosi di un buon binocolo o di un piccolo telescopio, sarà possibile osservare al meglio la Luna e Saturno che si congiungono.

Ad ogni modo, quello di stanotte non sarà l’unico spettacolo astronomico al quale si potrà assistere in questi giorni; l’allineamento Luna-Saturno è un “assaggio” di uno spettacolare allineamento in atto proprio in questo periodo, di particolare importanza poiché non si verificava da ben 18 anni: ai già allineati Venere, Giove, Marte e Saturno si aggiunge Mercurio, visibile poco prima dell’alba, in poche occasioni (come quella del prossimo 25 giugno), in cui sorge un’ora prima del Sole.

La Luna sarà la protagonista assoluta di questa “danza” tra pianeti: dopo l’allineamento di stanotte con Saturno, da inizio settimana prossima si allineerà anche con Marte e Giove; al “gruppo”, all’alba del prossimo 21 giugno, solstizio d’estate, si aggiungeranno Venere e, molto in basso, Mercurio.

Entro la fine del mese si potrà ancora assistere alla congiunzione del satellite con Marte e Giove; a chiudere questo spettacolare mese di giugno, infine, penserà la congiunzione della Luna con le Pleiadi e con Venere. Occhi al cielo, dunque, per una congiunzione tanto rara quanto spettacolare.