Maturità, Bianchi: “Valutiamo diverse ipotesi per il futuro”

Patrizio Bianchi ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito agli esami di maturità ormai alle porte ed ha lanciato anche alcune dichiarazioni riguardanti il futuro degli esami di stato.

Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione, ha fatto un particolare intervento al forum de La Repubblica per parlare dell’attualità scolastica e molto altro. Ecco le sue parole riguardo alle modalità utilizzate quest’anno e alle regole da rispettare:

“La scuola è in presenza, ma ci sarà una nuova normalità. Sulla maturità riflessioni in corso, valutiamo diverse ipotesi per il futuro”. Riguardo alle tracce invece: “I temi saranno ragionevoli in modo tale che i ragazzi potranno ragionare sui contenuti”.

Riguarda all’utilizzo della mascherina Bianchi si esprime dicendo che: “Non è una misura tardiva, abbiamo avuto la necessità di tenere le mascherine fino al termine delle lezioni. Trattandosi di esami di maturità, che riguarda quindi un piccolo numero di persone adulte e quindi responsabili, io, il ministro della Salute Speranza e il presidente dell’Iss Brusaferro, abbiamo pensato che fosse possibile fare questo passo”.