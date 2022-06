Bonus benzina 2022: come funziona e in cosa consiste? Tutte le informazioni principali relative a questo beneficio economico e su come fare per richiederlo.

Bonus benzina 2022: come funziona e cos’è? Tra i vari benefici economici che il Governo italiano ha messo in campo per sostenere i cittadini ne è presente anche uno riguardo il carburante. Si tratta del bonus benzina 2022, un incentivo che fa può far comodo a molti dato l’alto uso di veicoli personali e considerando il fenomeno del caro carburante dell’ultimo periodo. Vediamo come funziona e cos’è il bonus benzina 2022.

Bonus Benzina 2022: cos’è e come funziona

Il bonus benzina è un beneficio economico che permettere di risparmiare sulla spesa del carburante. Infatti, è anche noto come “bonus carburante” e può essere offerto da varie tipologie di aziende, tra private, studi professionali e del terzo settore.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’importo massimo del bonus è di 200 euro, e che l’accesso a questo incentivo non viene conteggiato nelle tasse, e quindi non incide sul calcolo del reddito. Si specifica che la soglia dei 200 euro è il tetto massimo quindi è possibile concedere bonus che abbiano un valore economico minore.

Bonus benzina 2022: chi è coinvolto

Come anticipato, solo le aziende private, enti del terzo settore e studi professionali che possono concedere il bonus. Infatti, quest’ultimo spetta solo ai dipendenti di queste realtà, e che quindi restano esclusi i dipendenti pubblici o altre categorie di lavoratori come gli autonomi o i tirocinanti.

Come ottenerlo

Il bonus benzina 2022 non necessità di essere richiesto da parte del candidato beneficiario. Infatti, è l’azienda che decide di concedere ai propri dipendenti il buono carburante ed eventualmente si premunisce di comunicarlo al proprio staff. La stessa azienda è incaricata di occuparsi dell’erogazione dell’incentivo che non è quindi pagato dal governo ma dal datore di lavoro.

In merito alla scadenza, è fondamentale ricordare che l’incentivo può essere concesso solo fino al prossimo 31 dicembre 2022, anche se esso potrà essere utilizzato entro la data indicata sul bonus stesso che può quindi essere diversa da caso a caso.