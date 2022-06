Meteo Sicilia, tempo incerto e possibili piogge: le previsioni dei prossimi giorni

Meteo Sicilia, nei prossimi giorni il clima sarà caratterizzato da qualche nuvola e temperature miti prima del ritorno del grande caldo la prossima settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni

In Sicilia, nei prossimi giorni si prevede un tempo per lo più soleggiato con un caldo piacevole e non afoso. Le temperature massime che caratterizzeranno la zona saranno comprese tra 28 e 32°C con le minime che vanno tra 18 e 22°C. Si prevede sole e caldo nelle zone interne quali Enna, ma soprattutto nel siracusano con un temperatura massima di 34 gradi per i prossimi giorni.

Il giovedì appare il giorno più incerto della settimana, con incertezze su piogge che potrebbero interessare alcune zone della Sicilia. Nel fine settimana l’aria sarà più fresca nell’entroterra, con bassa probabilità di temporale. Nel resto della Sicilia, vi è previsione di un Sole prevalente e temperature di nuovo in rialzo. Il vento sarà moderato e il mare poco mosso, leggermente mosso di più solo il canale di Sicilia. La prossima settimana il caldo interesserà quasi tutte le zone siciliane.

Catania, tempo incerto nei prossimi giorni

Per i prossimi giorni si prospetta un tempo incerto tra sole e caldo e cielo parzialmente nuvoloso, con nessuna probabilità di pioggia a Catania. Secondo le previsioni riportate dal sito Meteo.it, tra mercoledì 15 e giovedì 16 giugno si prevede un tempo instabile, soleggiato ma sensibile a variazioni, con una bassissima probabilità di pioggia.

La temperatura che interesserà questi giorni va da una minima di 21 gradi ad una massima di 31 gradi, ideale per andare a mare ma anche per optare attività diverse rispetto alle mete balneari. Per venerdì 17 giugno, in attesa del fine settimana si prevede un tempo non tanto diverso, con qualche nuvola sparsa e con una temperatura che rimane costante (minima 21 gradi e una massima di 32 gradi). Si prospetta un fine settimana “più fresco” rispetto alle ultime settimane. Per la prossima settimana le temperature estive interesseranno nuovamente Catania, con giornate molto calde e afose e picchi di temperature “di fuoco”.