Sicilia, preallerta per rischio incendi: l’avviso della Protezione Civile

Sicilia, preallerta per rischio incendi sul territorio dell'Isola: questo il risultato dell'ultimo bollettino rilasciato dalla Protezione Civile.

Sicilia, preallerta per rischio incendi: si tratta di quanto comunicato dalla Protezione Civile a proposito delle prossime ore. Infatti, secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero sul rischio incendi e ondate di calore della Protezione Civile siciliana, l’Isola si troverà in una condizione di preallerta arancione per l’intera durata della giornata di domani, mercoledì 15 giugno 2022.

Come riportato anche nell’immagine presente nell’avviso della Protezione Civile, tutte le province siciliane saranno coinvolte nello stato di preallerta per rischio incendi. Tuttavia, in alcune aree, il pericolo che si sviluppino incendi potrebbe presentarsi maggiormente rispetto ad altre. Infatti, le province dove il rischio incendi sarà di pericolosità media sono le seguenti:

Agrigento;

Caltanissetta;

Catania ;

; Palermo.

Per quanto riguarda le rimanenti province siciliane, la preallerta per rischio incendi è prevista di pericolosità bassa. Nessun particolare avviso per quanto riguarda le ondate di calore, che non dovrebbero presentarsi sul territorio siciliano, nonostante le temperature di domani e dopodomani supereranno i 30 gradi a Catania, Messina e Palermo.