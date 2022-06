Stasera in TV: in onda “Germania Vs Italia” e “La scelta”

Stasera in TV: sono diverse le proposte del palinsesto per questo martedì sera. Dalla partita di calcio Germania vs Italia a film drammatici e romantici. Ecco alcuni consigli su cosa guardare.

Calcio – UEFA Nations League – Germania Vs Italia [Rai 1, 20.30]: Calcio, UEFA Nations League – Lega A, Gruppo 3 (4a giornata). In campo Germania contro Italia.

Before I go to sleep [Rai 4, 21.20]: Dopo un incidente traumatico, una donna si sveglia senza alcun ricordo. Un giorno, però, nuove e terrificanti verità la costringono a mettere in discussione tutto ciò che la circonda…

La scelta – The Choice [Canale 5, 21.21]: Film basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Gabby Holland, studentessa di medicina, si trasferisce nella casa adiacente a quella di Travis, un giovane veterinario convinto di non essere destinato alle relazioni stabili. Il giovane cambierà idea quando inizierà a frequentare Gabby; un giorno, però, accade l’irreparabile. Fino a che punto si deve arrivare per amore?

Un’estate al mare [Italia 1, 21.20]: Dieci episodi della “migliore” tradizione balneare italiana, girati in altrettante località del turismo italiano.